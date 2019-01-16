Происшествия

45 минут назад

18-летний липчанин попался на краже из автомобиля

395
#кража
18-летний липчанин попался на краже из автомобиля

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело о краже в отношении 18-летнего жителя областного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что ночью 24 декабря 2018 года на улице Сергея Казьмина из автомобиля 24-летнего горожанина украли инструменты общей стоимостью 5600 рублей.

Благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена. В ходе допроса 18-летний липчанин полностью признал свою вину и добровольно вернул часть похищенного имущества.

Уголовное дело в настоящее время находится в завершающей стадии расследования и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий будет направлено прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.
395
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Экс-депутата Липецкого горсовета будут судить в Воронеже
#ЛИК #Валерий Клевцов
19
Экс-депутата Липецкого горсовета будут судить в Воронеже

сегодня, 13:56

Происшествия
Полицейские раскрыли вооруженный грабеж и нападение на пенсионерку
#грабеж
16
Полицейские раскрыли вооруженный грабеж и нападение на пенсионерку

сегодня, 09:50

Происшествия
22-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину и мужчину
#Авария #ДТП
4
22-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину и мужчину

сегодня, 09:47

Происшествия
Пьяный мужчина украл самогон и сардельки
#кража
6
Пьяный мужчина украл самогон и сардельки

сегодня, 09:40

Происшествия
59-летний мужчина взломал фельдшерский пункт и похитил настойку пустырника
#кража
20
59-летний мужчина взломал фельдшерский пункт и похитил настойку пустырника

сегодня, 08:43

Происшествия
38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде
#снегопад #несчастный случай
26
38-летняя женщина погибла в обрушившейся из-за снега веранде

сегодня, 08:24

Происшествия