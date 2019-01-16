18-летний липчанин попался на краже из автомобиля

Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело о краже в отношении 18-летнего жителя областного центра.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что ночью 24 декабря 2018 года на улице Сергея Казьмина из автомобиля 24-летнего горожанина украли инструменты общей стоимостью 5600 рублей.



Благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена. В ходе допроса 18-летний липчанин полностью признал свою вину и добровольно вернул часть похищенного имущества.



Уголовное дело в настоящее время находится в завершающей стадии расследования и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий будет направлено прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.

