45 минут назад
18-летний липчанин попался на краже из автомобиля
Отделом дознания ОП № 4 УМВД России по Липецку возбужденно уголовное дело о краже в отношении 18-летнего жителя областного центра.
Благодаря грамотно спланированным действиям сотрудников полиции личность подозреваемого была установлена. В ходе допроса 18-летний липчанин полностью признал свою вину и добровольно вернул часть похищенного имущества.
Уголовное дело в настоящее время находится в завершающей стадии расследования и после проведения всего комплекса необходимых следственных действий будет направлено прокурору Правобережного района Липецка для утверждения обвинительного акта и направления в суд для рассмотрения по существу.