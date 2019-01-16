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В Рязани протестируют беспилотный автобус

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#беспилотный транспорт

Весной этого года в Рязани протестируют новый беспилотный автобус. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор компании-разработчика «Аврора Роботикс» Виталий Савельев. Информацию подтвердил и советник губернатора Рязанской области.

От своих предыдущих аналогов разработка отличается открытым салоном вместимостью до четырех пассажиров и более доступной стоимостью. Предполагается, что автобус будет потреблять мало энергии, работать без подзарядки восемь часов подряд и развивать скорость до 25 км/ч.

Использовать беспилотник планируют в теплое время года на территории закрытых парков. Новейшая система управления позволит ему быстро менять направление в зависимости от изменения ситуации на дороге. Однако в экстренных случаях управлять транспортным средством смогут специалисты диспетчерского центра. 


194
#беспилотный транспорт

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