В России
сегодня, 14:03
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%
За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей.
При этом наибольший рост отмечался в прошлом году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса банков, входящих в топ-30 кредитных организаций. Вместе с тем уровень инфляции в конце 2018-го равнялся 4,3%.
Увеличение размеров депозитов представители финансовых организаций объяснили повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. Кроме того, на ситуацию повлиял рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций, отметили эксперты.
Специалисты банковской сферы прогнозируют рост ставок по вкладам в течение всего нынешнего года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.
Увеличение размеров депозитов представители финансовых организаций объяснили повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. Кроме того, на ситуацию повлиял рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций, отметили эксперты.
Специалисты банковской сферы прогнозируют рост ставок по вкладам в течение всего нынешнего года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.