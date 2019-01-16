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Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%

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#вклады населения
Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%

За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей. 

При этом наибольший рост отмечался в прошлом году. К таким выводам пришли «Известия» после опроса банков, входящих в топ-30 кредитных организаций. Вместе с тем уровень инфляции в конце 2018-го равнялся 4,3%.

Увеличение размеров депозитов представители финансовых организаций объяснили повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. Кроме того, на ситуацию повлиял рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций, отметили эксперты.

Специалисты банковской сферы прогнозируют рост ставок по вкладам в течение всего нынешнего года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.
165
#вклады населения

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