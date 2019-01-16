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59 минут назад
В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации
Возбуждено уголовное дело
6-летняя девочка-инвалид задохнулась в центре социальной реабилитации в Москве, проглотив воздушный шар, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - сказала она. Об этом сообщает РИА Новости.
"Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром", - добавила она.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются сотрудники центра.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - сказала она. Об этом сообщает РИА Новости.
"Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром", - добавила она.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются сотрудники центра.