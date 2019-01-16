В России

59 минут назад

В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации

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В Москве девочка-инвалид задохнулась в центре соцреабилитации

Возбуждено уголовное дело

6-летняя девочка-инвалид задохнулась в центре социальной реабилитации в Москве, проглотив воздушный шар, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности", - сказала она. Об этом сообщает РИА Новости.

"Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть ребенка наступила вследствие механической асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей инородным предметом, предположительно воздушным шаром", - добавила она.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются сотрудники центра.
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