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В приюте Благовещенска десятки собак погибли от голода

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В приюте Благовещенска десятки собак погибли от голода

На отлов и содержание погибших собак, предположительно, выделяли бюджетные деньги

Полиция проводит проверку по факту гибели десятков собак в амурском приюте "Дружок" в селе Чигири Благовещенского района.

Зоозащитники Благовещенска совместно с полицией обнаружили в собачьем приюте "Дружок" десятки погибших животных, которые находились рядом с живыми голодными питомцами, сообщает Интерфакс.

По словам представительницы зоозащитной организации "Подари надежду" Ольги Ефремовой, у приюта "Дружок" был заключен контракт с городской администрацией на отлов и содержание бездомных животных.

Информация о том, что собаки находятся в ужасных условиях, поступала в их организацию и раньше. Но попасть на территорию, чтобы проверить так ли это, было невозможно. Проникнуть туда удалось лишь накануне вечером, так как директор приюта находился в отпуске.

Ефремова рассказывает, что живые собаки находились на одной территории с мертвыми. Все это зоозащитники сняли на камеру.

"Трупы животных сегодня вывозили грузовиком. Сложно сказать, сколько их, так как есть уже разложившиеся, но много. Еды никакой у собак мы не увидели, они очень голодные. Многие выглядят как скелеты обтянутые кожей. Часть собак забрали местные жители, которые, узнав о проблеме, привезли еду, но потом приняли решение увезти животных из этого ада", - рассказала Ефремова.

В приют выехал ветеринар с устройством, считывающим чипы, так как по муниципальному контракту все животные должны быть чипированы.
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Комментарии (1)

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Нона

18 минут назад
Скормить директора приюта им.
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