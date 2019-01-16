сегодня, 10:46
Найдены и опознаны тела всех пяти жертв взрыва дома в Ростовской области
В пять часов утра сотрудники МЧС завершили спасательную операцию в многоквартирном жилом доме города Шахты Ростовской области.
Поисковые работы завершены.
Ранее спасатели отмечали, что на месте обрушения осталось обследовать одну комнату. Замгубернатора области Вадим Артемов уточнил, что продолжаются поиски 23-летней девушки, тела ее родителей уже извлекли из-под завалов.
В понедельник в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреждения получили 16 квартир.
Из-под завалов удалось спасти семерых человек.
Среда объявлена в Шахтах днем траура.
Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. Погибли 39 человек.