Происшествия

44 минуты назад

22-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину и мужчину

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#Авария #ДТП
22-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину и мужчину

Женщина погибла на месте. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 22-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на двух пешеходов – 33-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, которого с травмами госпитализировали. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В Добровском районе на автодороге Доброе – Лебедянь 31-летний водитель большегруза «Скания» допустил наезд на 36-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 739 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 343 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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гость

2 минуты назад
а к погонам полицейских должен еще прилагаться ум
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ай

33 минуты назад
к правам еще и знания ПДД прилагаются, но видимо не для всех....
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