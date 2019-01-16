22-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину и мужчину

Женщина погибла на месте.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека, один человек погиб.Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 января в Становлянском районе на трассе «Дон» 22-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на двух пешеходов – 33-летнюю женщину и 40-летнего мужчину, которого с травмами госпитализировали. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В Добровском районе на автодороге Доброе – Лебедянь 31-летний водитель большегруза «Скания» допустил наезд на 36-летнюю женщину. С травмами ее доставили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 739 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 343 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 37 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.