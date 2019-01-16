Победителям турнира по греко-римской борьбе вручили по… банке меда (ФОТО)

Друзья, родственники и коллеги почтили память замечательного борца и человека.

Во дворце спорта «Звездный» уже в третий раз прошел турнир памяти известного борца Юрия Золонцева, имеющий статус открытого первенства города по греко-римской борьбе.

Как сообщили GOROD48 организаторы соревнований, на этот раз на ковер вышли борцы 2004-05 г.р. не только из Липецка, но и из Тульской, Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей.







Липецкие борцы трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета.

Симур Воронов из клуба «Богатырь» (тренеры Дмитрий Ступников и Сергей Яковлев) стал победителем в весе до 44 кг, победив на своих третьих в карьере соревнованиях соперников из Воронежа, Тамбова и Богучара.





Два победителя представляют секцию в школе №70 (тренеры Владимир Макаров и Андрей Кочетов). Вячеслав Пановский в весовой категории 48 кг победил четырех соперников и получил заслуженное «золото».

Никита Шкарин выиграл соревнования в весе до 52 кг. Двух соперников он положил на лопатки досрочно, а в финале добился непростой победы над спортсменом из Тулы.







Настоящие «звезды» греко-римской борьбы приняли участие в церемониях открытия и закрытия соревнований – в том числе самый знаменитый липецкий борец Алексей Колесников, ныне помощник своего многолетнего партнера по сборной России депутата Госдумы Александра Карелина. А еще – первая победительница чемпионата СССР по вольной борьбе, сейчас заместитель директора СДЮШОР №9 Светлана Красникова, экс-тренер сборной Израиля по греко-римской борьбе Борис Табачник и другие. Присутствовали в зале отец Юрия Золонцева Александр Васильевич, многочисленные друзья и одноклубники борца.

Из рук гостей победители получали призы, в том числе… по банке меда, которым решили отметить сильнейших борцов.

Юрий Золонцев, 1986 г.р. - победитель первенства России среди юношей по греко-римской борьбе, бронзовый призёр чемпионата России по борьбе на поясах. Безвременно ушел из жизни в 2016-м…

Фото borba-sduschor9.ru