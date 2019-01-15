Общество

48 минут назад

В группы по проверке газового оборудования жилых домов включат спасателей и полицейских

16 428
#газ
В группы по проверке газового оборудования жилых домов включат спасателей и полицейских

В Липецке 10,5 тысячи квартир, в которые специалистам газовой службы не удается попасть пять и более лет.

Сегодня проверку газового оборудования липецких домов обсудили на совещании, которое провел глава Липецка  Сергей Иванов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, еженедельно на территории региона регистрируется 2-3 ситуации, близких к чрезвычайной. Избежать трагических последствий удается только благодаря своевременному вмешательству специалистов. Об этом собравшимся, в числе которых были первый заместитель главы администрации города Михаил Щербаков, руководители профильных структурных подразделений администрации, представители прокуратуры и управления МВД, рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» Андрей Крупнов. По его словам, рейды по осмотру внутридомового газового оборудования проводятся регулярно. Вместе с тем, в Липецке остается порядка 10,5 тысячи квартир, куда специалистам не удается попасть уже 5 и более лет.

- Квартиры либо постоянно закрыты, либо нас просто не впускают. Отказывают в доступе и граждане, сделавшие дома незаконную перепланировку, которая тоже может привести к печальным последствиям. 

Опасения вызывают и 630 квартир, где проживают люди, входящие в так называемую  группу риска. Это одинокие пенсионеры, граждане с ограниченными возможностями здоровья, недееспособные, а также липчане, по различным причинам состоящие на учете полиции. 

Непростая ситуация сложилась и в 140 домах Липецка, что сегодня не имеют своей управляющей компании и находятся на непосредственном управлении. Большая часть жильцов договор на обслуживание газового оборудования не заключила. В ближайшее время в их адрес придут соответствующие предостережения от прокуратуры. В свою очередь первый вице-мэр Михаил Щербаков призвал руководство АО «Газпром газораспределение Липецк» рассмотреть возможность в случае угрозы возникновения ЧС отключения всего дома от газоснабжения.

С помощью управлений округами и средств массовой информации принято решение напомнить гражданам о номерах, 04 и 112, который следует набрать в случае утечки газа. Кроме того, горожанам необходимо знать: экономить на подключении и техническом осмотре газового оборудования, обращаясь в частные компании, не имеющие прав на проведение таких работ, опасно.     

Серьезную проблему представляют и устаревшие плиты, что используются на кухнях общежитий. На сегодняшний день замены требуют порядка 340 единиц.  

Финальной точкой совещания стал целый ряд поручений и предложений, поступивших от главы Липецка Сергея Иванова в адрес структурных подразделений администрации и профильных служб.  

- По итогам сегодняшней встречи предлагаю: в ближайшие два дня создать не менее трех групп для обследования внутридомового газового оборудования, в состав которых, наряду с сотрудниками профильного ведомства, следует включить представителей МЧС и участковых. Совместно со службами социальной защиты населения сформировать списки граждан, в квартирах которых газовое оборудование предпочтительнее заменить на электроплиты. Изыскать средства на закупку новых плит для общежитий. То, что мы сегодня направим на профилактику чрезвычайных ситуаций, позволит избежать затрат на восстановление зданий в случае трагедии, а главное - сохранить бесценные человеческие жизни, - заключил глава Липецка Сергей Иванов. 


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#газ

Комментарии (16)

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да уж

53 секунды назад
Стас, а какие еще предложения? Ну давайте,как житель(ниже Вашего поста), все не будем пускать,у нас же все в порядке! Оборудование с годами приходить в негодность, достаточному количеству потребителей выписывают предписание по замене и т.д. Вы напрасно думаете,что рядом с Вами нет таких людей с убитым газовым оборудованием,а снаружи и вроде ничего оно.
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коммент

2 минуты назад
"бесценные человеческие жизни", ну и ну. Ни для кого не секрет, что российская элита про эти жизни думает - бабы еще нарожают.
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В декрете я

4 минуты назад
Стас, есть юридические способы воздействия и на собственников. Только этим надо заниматься. Теперь вот надеемся, что займутся.
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Стас

6 минут назад
да уж, да ну не верю. Это сколько народу надо будет задействовать, чтобы прошел суд и потом была вскрыта квартира? И сколько денег на это потратить?
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житель

8 минут назад
У меня все трубы и стены на месте, плита работает. Раньше пускал их, потом перестал. Я деньги не печатаю. И вообще, сегодня они проверят, а завтра соседи газ не закроют, и ку-ку. В чем смысл этих проверок?
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да уж

11 минут назад
Стас, по решению суда будут наделены полномочиями вскрывать квартиры.
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да уж

12 минут назад
Милая Оксана, По ТБ работник ОБЯЗАН быть в спецобуви и спецовке.
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Стас

14 минут назад
В декрете, ну какие меры вы примете к пьянице или сумасшедшей бабке? У нас в подъезде слесарь из ЖЭКа второй год не может к такой вот бабке попасть, стояк проверить. И все мы из-за нее с холодными полотенцесушителями, и никто ничего сделать не может. По конституции собственник имеет право не пускать никого.
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однако

16 минут назад
Я-за! Даже ,если останешься жив,то без жилья,зато 400р не отдам. Так что ли?
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В декрете я

23 минуты назад
Все правильно решили делать. Давно пора. Отдельные товарищи не должны быть угрозой для соседей. Взять их на жёсткий контроль. К злостным нарушителям принимать меры.
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