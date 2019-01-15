В группы по проверке газового оборудования жилых домов включат спасателей и полицейских

В Липецке 10,5 тысячи квартир, в которые специалистам газовой службы не удается попасть пять и более лет.

Сегодня проверку газового оборудования липецких домов обсудили на совещании, которое провел глава Липецка Сергей Иванов.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, еженедельно на территории региона регистрируется 2-3 ситуации, близких к чрезвычайной. Избежать трагических последствий удается только благодаря своевременному вмешательству специалистов. Об этом собравшимся, в числе которых были первый заместитель главы администрации города Михаил Щербаков, руководители профильных структурных подразделений администрации, представители прокуратуры и управления МВД, рассказал директор филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» Андрей Крупнов. По его словам, рейды по осмотру внутридомового газового оборудования проводятся регулярно. Вместе с тем, в Липецке остается порядка 10,5 тысячи квартир, куда специалистам не удается попасть уже 5 и более лет.

- Квартиры либо постоянно закрыты, либо нас просто не впускают. Отказывают в доступе и граждане, сделавшие дома незаконную перепланировку, которая тоже может привести к печальным последствиям.

Опасения вызывают и 630 квартир, где проживают люди, входящие в так называемую группу риска. Это одинокие пенсионеры, граждане с ограниченными возможностями здоровья, недееспособные, а также липчане, по различным причинам состоящие на учете полиции.

Непростая ситуация сложилась и в 140 домах Липецка, что сегодня не имеют своей управляющей компании и находятся на непосредственном управлении. Большая часть жильцов договор на обслуживание газового оборудования не заключила. В ближайшее время в их адрес придут соответствующие предостережения от прокуратуры. В свою очередь первый вице-мэр Михаил Щербаков призвал руководство АО «Газпром газораспределение Липецк» рассмотреть возможность в случае угрозы возникновения ЧС отключения всего дома от газоснабжения.

С помощью управлений округами и средств массовой информации принято решение напомнить гражданам о номерах, 04 и 112, который следует набрать в случае утечки газа. Кроме того, горожанам необходимо знать: экономить на подключении и техническом осмотре газового оборудования, обращаясь в частные компании, не имеющие прав на проведение таких работ, опасно.

Серьезную проблему представляют и устаревшие плиты, что используются на кухнях общежитий. На сегодняшний день замены требуют порядка 340 единиц.

Финальной точкой совещания стал целый ряд поручений и предложений, поступивших от главы Липецка Сергея Иванова в адрес структурных подразделений администрации и профильных служб.

- По итогам сегодняшней встречи предлагаю: в ближайшие два дня создать не менее трех групп для обследования внутридомового газового оборудования, в состав которых, наряду с сотрудниками профильного ведомства, следует включить представителей МЧС и участковых. Совместно со службами социальной защиты населения сформировать списки граждан, в квартирах которых газовое оборудование предпочтительнее заменить на электроплиты. Изыскать средства на закупку новых плит для общежитий. То, что мы сегодня направим на профилактику чрезвычайных ситуаций, позволит избежать затрат на восстановление зданий в случае трагедии, а главное - сохранить бесценные человеческие жизни, - заключил глава Липецка Сергей Иванов.