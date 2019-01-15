Происшествия
сегодня, 22:25
Среди семи погибших в страшной аварии в Воронежской области оказался липчанин
Александр Тищенко занимал должность управляющего директора Оскольского металлургического комбината.
Сегодня около 15.00 в Нижнедевицком районе Воронежской области на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск», по предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус», не справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями. После столкновения все три автомобиля загорелись. В аварии погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Один из погибших, как передает РИА "Воронеж", - управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко.
Александр Тищенко был пассажиром автомобиля «Лексус», водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Александр Тищенко начал работать на Новолипецком металлургическом заводе в 1980 году. В 2003 году его назначили заместителем главного инженера Оскольского металлургического комбината (ОЭМК) по техническому перевооружению. Несколько лет он проработал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года занял должность управляющего директора ОЭМК.
фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Один из погибших, как передает РИА "Воронеж", - управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко.
Александр Тищенко был пассажиром автомобиля «Лексус», водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Александр Тищенко начал работать на Новолипецком металлургическом заводе в 1980 году. В 2003 году его назначили заместителем главного инженера Оскольского металлургического комбината (ОЭМК) по техническому перевооружению. Несколько лет он проработал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года занял должность управляющего директора ОЭМК.
фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области.
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