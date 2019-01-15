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Среди семи погибших в страшной аварии в Воронежской области оказался липчанин

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#Авария #ДТП
Среди семи погибших в страшной аварии в Воронежской области оказался липчанин

Александр Тищенко занимал должность управляющего директора Оскольского металлургического комбината.

Сегодня около 15.00 в Нижнедевицком районе Воронежской области на 166 км автодороги «Курск-Борисоглебск», по предварительным данным, водитель автомобиля «Лексус», не справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями. После столкновения все три автомобиля загорелись. В аварии погибли семь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.

Один из погибших, как передает РИА "Воронеж", - управляющий директор Оскольского металлургического комбината Александр Тищенко. 

Александр Тищенко был пассажиром автомобиля «Лексус», водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу. 

Александр Тищенко начал работать на Новолипецком металлургическом заводе в 1980 году. В 2003 году его назначили заместителем главного инженера Оскольского металлургического комбината (ОЭМК) по техническому перевооружению. Несколько лет он проработал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года Александр Дмитриевич Тищенко был главным инженером ОЭМК. В декабре 2018 года занял должность управляющего директора ОЭМК.

фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Воронежской области.

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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24 минуты назад
ИНОСРАКОВОЗКИ - ЭТО ЗЛО!
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BLOOD_JO

32 минуты назад
По новостям щас сказали что 8 человек погибли.
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Коля

33 минуты назад
Гнали гады на Лексус и людей убили невинных.
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