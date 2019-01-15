В Липецкой области до -10

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики. 16 и 17 января с заходом холодного воздуха температура понизится, но незначительно, она останется выше нормы, также местами ожидается небольшой снег.

18 января на смену морозной погоде придет оттепель, пройдут небольшие снег, мокрый снег и морось. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 января — 6-8 градусов мороза, что на 3-4 градусов выше климатической нормы, 18 января — 1-3 градусов мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем составит от 4 до 6 градусов мороза.



День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.



