Погода в Липецке

сегодня, 16:17

В Липецкой области до -10

509
#похолодание
В Липецкой области до -10

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с Атлантики. 16 и 17 января с заходом холодного воздуха температура понизится, но незначительно, она останется выше нормы, также местами ожидается небольшой снег. 

18 января на смену морозной погоде придет оттепель, пройдут небольшие снег, мокрый снег и морось. Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 января — 6-8 градусов мороза, что на 3-4 градусов выше климатической нормы, 18 января — 1-3 градусов мороза, что на 6-8 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от 3 до 8 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем составит от 4 до 6 градусов мороза.

День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.

509
#похолодание

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