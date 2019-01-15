В России
57 минут назад
Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде.
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде.
«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции», — заявил каждый из моряков.
Отмечается, что впоследствии слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении обвиняемым ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС), - сообщила РИА-Новости украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Сегодня в Лефортовском районном суде столицы рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.
"Суд отклонил ходатайство адвокатов", - рассказала омбудсмен, которая находилась в зале суда.
Ранее адвокат моряка Михаила Власюка Ислям Велиляев рассказал, что ходатайства о продлении меры пресечения следует разрешать военному суду, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными.
7 января сообщалось, что Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков.
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы поскорее вернуть на родину задержанных в России за незаконное пересечение границы украинских моряков.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции», — заявил каждый из моряков.
Отмечается, что впоследствии слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении обвиняемым ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС), - сообщила РИА-Новости украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Сегодня в Лефортовском районном суде столицы рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.
"Суд отклонил ходатайство адвокатов", - рассказала омбудсмен, которая находилась в зале суда.
Ранее адвокат моряка Михаила Власюка Ислям Велиляев рассказал, что ходатайства о продлении меры пресечения следует разрешать военному суду, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными.
7 января сообщалось, что Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков.
Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы поскорее вернуть на родину задержанных в России за незаконное пересечение границы украинских моряков.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.