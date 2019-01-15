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57 минут назад

Задержанные украинские моряки отказались давать показания

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#Украина #Россия
Задержанные украинские моряки отказались давать показания

Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде.

Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказались давать показания в суде.

«На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьёй 17 Женевской конвенции», — заявил каждый из моряков.

Отмечается, что впоследствии слушание было закрыто от публики по просьбе гособвинения.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении обвиняемым ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС), - сообщила РИА-Новости украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Сегодня в Лефортовском районном суде столицы рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на 3 месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз.

"Суд отклонил ходатайство адвокатов", - рассказала омбудсмен, которая находилась в зале суда.

Ранее адвокат моряка Михаила Власюка Ислям Велиляев рассказал, что ходатайства о продлении меры пресечения следует разрешать военному суду, так как моряки, по мнению защиты, являются военнопленными.

7 января сообщалось, что Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал сделать всё возможное, чтобы поскорее вернуть на родину задержанных в России за незаконное пересечение границы украинских моряков.

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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#Украина #Россия

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