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У бывшего главы Серпуховского района Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей

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#Шестун
У бывшего главы Серпуховского района Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей

Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Генпрокуратура России направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«По нашим оценкам, по предварительным, всё это имущество оценивается в 10 млрд рублей», — цитирует Куренного ТАСС.

По его словам, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.

Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству.

Кроме того, выяснилось, что в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, а также автопарк из 22 автомобилей за 27 млн рублей.

Главу Серпуховского района арестовали 14 июня 2018 года. Позднее арест был наложен на его имущество и банковский счёт, - передает RT.
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#Шестун

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