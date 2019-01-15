сегодня, 14:38
У бывшего главы Серпуховского района Шестуна нашли имущество на 10 млрд рублей
Надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
«По нашим оценкам, по предварительным, всё это имущество оценивается в 10 млрд рублей», — цитирует Куренного ТАСС.
По его словам, Шестун фактически является владельцем 676 объектов недвижимости, 565 из которых оформлены на подконтрольные ему 40 юридических лиц и на их номинальных директоров.
Таким образом, на балансе чиновника в настоящее время значится более 13,4 млн кв. метров недвижимости — это почти 1,5 тыс. га муниципальной земли, принадлежавшей государству.
Кроме того, выяснилось, что в личном пользовании семьи Шестуна находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, а также автопарк из 22 автомобилей за 27 млн рублей.
Главу Серпуховского района арестовали 14 июня 2018 года. Позднее арест был наложен на его имущество и банковский счёт, - передает RT.