сегодня, 14:35
Житель Кузбасса оштрафован за катание детей на «ватрушке»
Житель Яйского района устроил детям аттракцион с "ватрушкой" и пожалел: развлечениями кузбассовца заинтересовались правоохранители.
– Водитель автомобиля "Форд Фокус" был вызван на беседу в отделение МВД России по Яйскому району. Автомобилист пояснил, что на зимних каникулах таким образом катал своих детей в деревне Сергеевка, – рассказали в региональном ГУ МВД.
Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей" и оштрафовали на 500 рублей.