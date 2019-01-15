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Житель Кузбасса оштрафован за катание детей на «ватрушке»

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#правила дорожного движения

Житель Яйского района устроил детям аттракцион с "ватрушкой" и пожалел: развлечениями кузбассовца заинтересовались правоохранители.

Как сообщает VSE42.RU, мужчина во время зимних каникул решил развлечь детей и для этого привязал "ватрушку" к своему "Форд Фокус", чтобы катать школьников. Процесс при этом записывался на видео. Кузбассовец позже выложил ролик в соцсеть, о чем позже пожалел: запись увидели полицейские.

– Водитель автомобиля "Форд Фокус" был вызван на беседу в отделение МВД России по Яйскому району. Автомобилист пояснил, что на зимних каникулах таким образом катал своих детей в деревне Сергеевка, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ "Нарушение правил перевозки людей" и оштрафовали на 500 рублей.
171
#правила дорожного движения

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