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Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

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#Дудь #Ивлеева
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, истец требует с каждого по 50 млн руб. Истец требует опровержения сведений в интервью, которое было опубликовано 21 августа.

В Мещанском суде Москвы зарегистрирован иск о защите чести и достоинства в отношении журналиста Юрия Дудя и звезды Instagram Анастасии Ивлеевой, - сообщили РИА-Новости в суде.

Иск подал А. Бестаев. Он требует опровергнуть порочащие сведения из интервью, которое Ивлеева дала Дудю, и взыскать с обоих по 50 миллионов рублей. Какие именно сведения стали поводом для иска, в суде не уточнили.

Ролик с интервью опубликовали 21 августа. С тех пор он набрал 21 миллион просмотров.

Представитель Ивлеевой подтвердил получение искового заявления, Дудь на момент публикации материала на запрос не ответил.

Юрий Дудь — российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года — заместитель генерального директора. Популярность ему принесло авторское шоу на YouTube-канале "вДудь", где он берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. Сейчас у канала 4,5 миллиона подписчиков и более 467 миллионов просмотров.

В конце июля Дудь занял 50-е место среди российских знаменитостей по версии журнала Forbes.

Дудь не раз становился лауреатом различных премий — в 2016 и 2017 годах получал премию GQ "Человек года" (в 2016-м — вместе с соведущим по программе "Культ тура" Евгением Савиным), в 2017-м также стал победителем премии "Редколлегия" за документальный фильм "Сергей Бодров — главный русский супергерой".

Анастасия Ивлеева — российская телеведущая и видеоблогер. Наиболее известна как звезда Instagram, а также как ведущая телепередачи "Орел и решка. Перезагрузка".

В 2018 году была соведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ, запустила собственное шоу AGENTSHOW.
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#Дудь #Ивлеева

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