Общество

сегодня, 14:28

С 21 января отменят утренний рейс автобуса №8

10 710
#транспорт
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С 21 января отменят утренний рейс автобуса №8

Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 21 января  в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» вносятся изменения. 

В связи с низким пассажиропотоком будет отменен рейс по схеме «О» (Микрорайон «Университетский» - Октябрьский мост – Новое заводоуправление) отправлением от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» в 06:44. 


10 710
#транспорт
1

Комментарии (10)

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777

35 минут назад
"поехали на старом" !, даже знаю на чем будут экономить конечно же на жителях Сырского сейчас №28 все едут до Рудника даже в позднее время они сократят вечерние рейсы до Европейского и опять жителям Рудника головная боль.
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ВИЖУ НА ПЕРЕД

45 минут назад
ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ НЕ ЗА ГОРАМИ ЛИПЕЦК ПРИДЕТ К ЭТОМУ КОГДА БУДЕМ ЕЗДИТЬ С ПЕРЕСАДКАМИ ВОЗМОЖНО ДЛЯ НАС СДЕЛАЮТ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ ТАРИФ НО ДАЛЬШЕ ТАК НЕ ВОЗМОЖНО ВЕЧЕРОМ С СТУДЕНОВСКОЙ НЕТ НЕ ОДНОГО МАРШРУТА ДО МУЗ УЧИЛИЩА БУДЕМ НАПРИМЕР НА 2-КЕ ДО РЫНКА А ТАМ НА 9 Т НАПРИМЕР СПИШЕТСЯ 19 РУБ И В ТЕЧЕНИИ ЧАСА МОЖНО БУДЕТ ПЕРЕСЕСТЬ НА ДРУГОЙ УЖЕ ДАВНО ПОРА ТАК СДЕЛАТЬ ХВАТИТ МУЧАТЬ НАРОД ТОТ ЖЕ МАНЕЖ 302 ОДИН ЗА ОДНИМ 28 РАЗ В 30-40 МИН МОЖНО БЫЛО БЫ ДОЕХАТЬ ДО КОЛЬЦЕВОЙ А ТАМ ПЕРЕСЕСТЬ НА ЛЮБОЙ АВТОБУС А НЕ СТОЯТЬ В ОЖИДАНИИ №28-ОГО ИЛИ ТОТ ЖЕ №24 РАЗ В 60-90 МИН ХОДИТ
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Наталья

51 минуту назад
да с пл.Мира до памятника Танкистам и так не на чем доехать без пересадок,тк ещё и 8ку собрались убирать,уроды!сами на машинах ездят,а нам видимо пешком от Кольцевой фигачить надо?идиоты
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"поехали на старом" !

51 минуту назад
женя, ..нет столько автобусов у Пассажиртранса, что бы увеличить выпуск на маршрутах. замена муниципалами 330 и 40 маршрута исчерпала все резервы подвижного состава. при открытии движения на сады будут сняты автобусы с городских маршрутов. так что хоть что то еще кое как ездит в зимний период. даже по образцово - показательным маршрутам 2т , 9т , 24 и 24а теперь маршируют желтые ржавые ЛиАЗы за нехваткой Волгабасов.
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женя

58 минут назад
пассажир, лучше бы они увеличили количество автобусом на маршруте №28а.
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пассажир

сегодня, 14:46
через 28 мкр. и Европейский кроме 7"о" самой кроткой дорогой до НЛМК идет 20 маршрут . а с 30 мкр при отмене 7"о" придется добираться вкругаля через пол - города и Петровский мост на 27 .
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Иван

сегодня, 14:39
Пора вообще закрывать маршруты по схеме О Петровский Мост открыли оставьте трамвай №5 а автобусы поделите на городских маршрутах на №1т №2 №12 №24 №24а №26 №33.
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123

сегодня, 14:36
№24а и №24 вечером ходят просто ужасно интервал наверно час от Ривьеры например на 10-тый микр вечером едет только №24а можно час стоять и не дождаться еще зачем-то разделили на 2 маршрута 24-тые там ходьбы 1 остановка всего на всм протяжении и не на Космонавтов не Дождаться и на Московской слили бы уже этот маршрут что бы все шли по Космонавтов или наоборот по Московской не там час нет не там весь день №324 и №346 но вечером их нет и транспортная доступность ужасная
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123

сегодня, 14:34
Стоим вечером у Ривьеры проходит 3-4 №8 и не одного не №24 и не №24а вообще безобразно ходят 24-тые весь день там много транспорта а вечером с Юго-Запада например на 10-тый микр вообще от Ривьеры не чего не едет кроме №24а
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Елецкий мкр.

сегодня, 14:32
а маршрут 7 по схеме "о" оставят ?
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