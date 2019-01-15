С 21 января отменят утренний рейс автобуса №8

Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 21 января в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» вносятся изменения.



В связи с низким пассажиропотоком будет отменен рейс по схеме «О» (Микрорайон «Университетский» - Октябрьский мост – Новое заводоуправление) отправлением от остановочного пункта «Микрорайон «Университетский» в 06:44.

