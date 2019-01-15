сегодня, 14:28
С 21 января отменят утренний рейс автобуса №8
Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 21 января в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» вносятся изменения.
сегодня, 14:28
Департамент транспорта информирует липчан о том, что с 21 января в расписание муниципального маршрута № 8 «Микрорайон «Университетский» - Новое заводоуправление» вносятся изменения.
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ВИЖУ НА ПЕРЕД
Наталья
"поехали на старом" !
женя
пассажир
Иван
123
123
Елецкий мкр.