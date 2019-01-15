Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу тяжелой и неожиданной

Россияне тяжело восприняли изменения в пенсионной системе и повышение пенсионного возраста, - заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. По его словам, такая реакция общества стала неожиданностью. При этом данная реформа стала самой сложной для правительства в 2018 году.





По словам министра, рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства было "наиболее сложным". "Не рассчитывал, не думал, что обсуждение этой темы в обществе будет проходить так сложно", - сказал Силуанов, отметив, что предложение кабмина "было воспринято очень тяжело". Первый вице-премьер добавил, что "напряжение осталось" несмотря на корректировки, сделанные "после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями". "Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", - добавил он.



Также он подчеркнул, что одной из важных задач государства является рост пенсии, так как для многих граждан это единственный источник дохода. Первый вице-премьер подчеркнул необходимость "более аргументированно разъяснять последствия того, что будет, если ничего не предпринимать", а также рассказывать о "выгодах, которые получат пенсионеры".



Силуанов отметил, что повышения пенсий нельзя достичь без ущерба другим отраслям, таким как здравоохранение, образование и оборона. По его словам, в настоящее время такие показатели, как условия труда и продолжительность жизни "совершенно другие". Он добавил, что они "будут меняться в лучшую сторону". Первый вице-премьер уточнил, что "все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев", это в свою очередь позволяет "улучшать условия жизни пенсионеров".



Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что о необходимости внесения изменений в пенсионное законодательство в 2018 году было необходимо говорить более аргументированно, само рассмотрение этого вопроса было неожиданно сложным для правительства. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью газете "Коммерсантъ" По словам министра, рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства было "наиболее сложным". "Не рассчитывал, не думал, что обсуждение этой темы в обществе будет проходить так сложно", - сказал Силуанов, отметив, что предложение кабмина "было воспринято очень тяжело". Первый вице-премьер добавил, что "напряжение осталось" несмотря на корректировки, сделанные "после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями". "Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать", - добавил он.Также он подчеркнул, что одной из важных задач государства является рост пенсии, так как для многих граждан это единственный источник дохода. Первый вице-премьер подчеркнул необходимость "более аргументированно разъяснять последствия того, что будет, если ничего не предпринимать", а также рассказывать о "выгодах, которые получат пенсионеры".Силуанов отметил, что повышения пенсий нельзя достичь без ущерба другим отраслям, таким как здравоохранение, образование и оборона. По его словам, в настоящее время такие показатели, как условия труда и продолжительность жизни "совершенно другие". Он добавил, что они "будут меняться в лучшую сторону". Первый вице-премьер уточнил, что "все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев", это в свою очередь позволяет "улучшать условия жизни пенсионеров".Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году - до 20 тыс. рублей в месяц.