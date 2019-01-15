Общество

8 минут назад

Животные в Липецкой области за год покусали почти 5 тысяч человек

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#Бешенство #животные #прививки
Животные в Липецкой области за год покусали почти 5 тысяч человек

Случаев бешенства у животных стало меньше, а пострадавших от укусов людей - больше.

В прошлом году в Липецкой области немного снизилось число выявленных случаев бешенства животных.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2018 году выявлено 162 случая, годом ранее – 175. В 4-м квартале года бешенство сошло почти на нет – был выявлен всего один очаг распространения инфекции.

Тем не менее, за прошлый год от укусов животных пострадали 4 876 человек, что почти на 10 процентов больше, чем в 2017-м.

Фото fb.ru


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#Бешенство #животные #прививки

Комментарии (2)

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Animal planet

1 минуту назад
Да пофиг на этих покусанных. Особенно на детей. Главное чтобы животные не пострадали.
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Мотя

2 минуты назад
Офигеть! Опять статистика. 5 000- это же конвейер по укуса. А там еще и клещики будут кусать. А укус клеща превращает человека в ходячий труп
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