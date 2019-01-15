Животные в Липецкой области за год покусали почти 5 тысяч человек

Случаев бешенства у животных стало меньше, а пострадавших от укусов людей - больше.

В прошлом году в Липецкой области немного снизилось число выявленных случаев бешенства животных.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, в 2018 году выявлено 162 случая, годом ранее – 175. В 4-м квартале года бешенство сошло почти на нет – был выявлен всего один очаг распространения инфекции.

Тем не менее, за прошлый год от укусов животных пострадали 4 876 человек, что почти на 10 процентов больше, чем в 2017-м.



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