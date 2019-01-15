Культура

сегодня, 12:55

Липчане реже ходили в театры и чаще — в музеи

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#театры #музеи
Липчане реже ходили в театры и чаще — в музеи

Число театральных зрителей в Липецкой области с 1990 года уменьшилось почти на 16%, в то же время музеи посетили на 41% человек больше. 

Так, в 1990 году в Липецкой области действовали два профессиональных театра, на начало 2018 года — четыре. Однако число их зрителей снизилось за это время с 214,3 тыс. человек за год до 178,8 тыс., или со 174 до 155 человек на тысячу жителей. Реже всего липчане посещали театры в 2000 году — 132,5 тыс. человек, или 107 на тысячу жителей.

В кино липчане также ходили реже: в 1990 году в регионе было 736 киноустановок, а каждый житель посещал в среднем 10 сеансов в год (всего 12,5 млн. посещений). На начало 2018 года осталось 125 установок, число посещений составило 708,1 тыс., или 0,6 на человека.

Музеями, напротив, липчане интересовались чаще. Одна из причин — музеев стало больше: с 11 заведений в 1990 году до 27 на начало 2018 года. Их посещения выросли с 264,1 тыс. (214 на тысячу человек населения) до 372,6 тыс., или 323 на тысячу человек. Самыми непопулярными посещения музеев были также в 2000 году — тогда в Липецкой области их отмечалось 149,2 тыс., или 121 посещение на тысячу человек. Такие данные приводит Липецкстат.

Общедоступных библиотек (всех ведомств) с 1990 года стало меньше почти на четверть: с 641 до 492. Из них 68 библиотек сегодня расположены в городах, 424 — в сельской местности. Общий библиотечный фонд сократился с 10 520 экземпляров до 8 321 экземпляра.
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#театры #музеи

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