сегодня, 12:55
Липчане реже ходили в театры и чаще — в музеи
Число театральных зрителей в Липецкой области с 1990 года уменьшилось почти на 16%, в то же время музеи посетили на 41% человек больше.
В кино липчане также ходили реже: в 1990 году в регионе было 736 киноустановок, а каждый житель посещал в среднем 10 сеансов в год (всего 12,5 млн. посещений). На начало 2018 года осталось 125 установок, число посещений составило 708,1 тыс., или 0,6 на человека.
Музеями, напротив, липчане интересовались чаще. Одна из причин — музеев стало больше: с 11 заведений в 1990 году до 27 на начало 2018 года. Их посещения выросли с 264,1 тыс. (214 на тысячу человек населения) до 372,6 тыс., или 323 на тысячу человек. Самыми непопулярными посещения музеев были также в 2000 году — тогда в Липецкой области их отмечалось 149,2 тыс., или 121 посещение на тысячу человек. Такие данные приводит Липецкстат.
Общедоступных библиотек (всех ведомств) с 1990 года стало меньше почти на четверть: с 641 до 492. Из них 68 библиотек сегодня расположены в городах, 424 — в сельской местности. Общий библиотечный фонд сократился с 10 520 экземпляров до 8 321 экземпляра.
Еще в рубрике
29.12.2018 12:59Общество