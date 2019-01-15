Эксперты рассказали о резком росте числа интернет-мошенников

В январе текущего года резко активизировались интернет-мошенники, число выявленных и заблокированных сайтов выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, рассказали «Известиям» в центре реагирования на инциденты информационной безопасности компании Group-IB.

В последний месяц 2018 года компания выявила и заблокировала 1149 финансовых фишинговых ресурсов, годом ранее их количество составляло 705. По словам экспертов, учащение мошеннических операций связано с развитием технологий. Ожидается, что в 2019 году количество обманов в Сети будет расти.Появились и новые схемы вытягивания денег. Уточняется, что в среднем один обманутый россиянин мог потерять на web-мошенничестве до 500 тыс. рублей. Ресурсы маскировались под уже существующие порталы банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов.По словам руководителя дирекции по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексея Голенищева, в предновогодний и праздничный сезон увеличивается число фродов в авиакоммерции: фальшивые сайты по продаже авиабилетов выманивают у людей деньги или данные карт. Кроме того, гражданам предлагают переводить крупные суммы под предлогом вложения в высокодоходные финансовые инструменты.Еще одна новая схема появилась в декабре 2018-го, отметил директор департамента по информационной безопасности банка «Ак Барс» Вячеслав Яшкин. Граждане получали ссылки на мошеннические сайты через рассылки и рекламные баннеры, где им предлагали поучаствовать в розыгрышах дорогих подарков или крупных денежных призов. Для их получения нужно было внести различные суммы денег. Причем зачастую всё выглядело правдоподобно и не вызывало подозрений.Основными способами привлечения пользователей на лжестраницы остаются перенаправление со взломанных сайтов, спам-рассылка, поисковая выдача.