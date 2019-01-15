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Долги потенциальных банкротов в России достигли рекордных 39,61 млрд рублей

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#долги #кредиты #банкротство

Долги потенциальных банкротов в России по итогам III квартала 2018 года выросли на 28% и достигли рекордных 39,61 млрд рублей. 

Об этом «Известиям» рассказали в Национальном центре банкротств (НЦБ). Чаще всего к несостоятельности приводят поручительства по долгам бизнеса, а также чрезмерное увлечение микрокредитами и необеспеченными займами.  

Годом ранее общая задолженность потенциальных банкротов составляла 30,95 млрд рублей. В среднем на одного банкрота приходится 2–3 крупных займа.  

Отмечается, что из-за низкой финансовой грамотности россияне не вполне осознают последствия банкротства, думая, что подобным образом они «безболезненно» избавляются от долгов. Однако нужно помнить, что процедура влечет за собой целый ряд крайне неприятных ограничений: четыре года нельзя брать займы и становиться учредителем ИП. Кроме того, удар получает и кредитная история.  

По мнению экспертов, «кредитный бум» 2018 года и незначительный рост доходов населения могут в отдаленной перспективе привести к появлению новых несостоятельных граждан. 

 
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#долги #кредиты #банкротство

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