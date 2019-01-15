19 минут назад
В Москве три станции метро закрыли из-за подтопления
Станции столичного метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» на севере Люблинско-Дмитровской линии были временно закрыты для пассажиров.
"Маршрут от "Селигерской" до "Петровско-Разумовской". Перевезли около 10 тыс. пассажиров <...> На остановках у станций метро обращайтесь к нашим сотрудникам - они подскажут, как доехать", - говорится в сообщении.
На данный момент на участке работают 56 автобусов, интервал - меньше 1 минуты.
Станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена были закрыты утром во вторник из-за поступления воды на участке между станциями "Окружная" и "Верхние Лихоборы". Автомобилистов призвали объезжать этот участок по северо-восточной хорде и Алтуфьевскому шоссе, - передает ТАСС.
Чуть позже московский метрополитен сообщил о завершении работ по ликвидации ЧП на временно закрытом участке салатовой линии метро. Рабочие подают напряжение на пути, первые поезда проедут без пассажиров. В ближайшее время метрополитен будет работать в штатном режиме.
Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" был открыт для пассажиров в марте 2018 года. Строительство северной части "салатовой" линии началось еще 25 лет назад, но тогда стройка была заморожена. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в 2011 году работы возобновились.