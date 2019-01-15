Количество жертв взрыва дома в Ростовской области увеличилось до двух человек

Тело второй жертвы взрыва обнаружено под обломками дома в городе Шахты Ростовской области. Именно в ее квартире, как предполагает следствие, и находился эпицентр взрыва бытового газа. Сообщается, что женщина работала педагогом в местном колледже.





По данным спасателей, она жила в квартире номер 72, была преподавателем местного колледжа.



Таким образом, число погибших возросло до двух. Судьба еще троих остается неизвестной. Разбор завалов продолжается.



В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Семь человек спасли из-под завалов.



Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В ходе спасательной операции, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 39 человек. На месте взрыва бытового газа в доме в ростовских Шахтах нашли тело пожилой женщины, - сообщили РИА-Новости в пресс-службе МЧС.По данным спасателей, она жила в квартире номер 72, была преподавателем местного колледжа.Таким образом, число погибших возросло до двух. Судьба еще троих остается неизвестной. Разбор завалов продолжается.В понедельник утром в квартире на девятом этаже дома в городе Шахты Ростовской области произошел взрыв газовоздушной смеси, разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. Семь человек спасли из-под завалов.Это уже второй случай за последнее время, когда взрыв газа в многоквартирном доме привел к значительным разрушениям жилья и человеческим жертвам. Предыдущая трагедия произошла 31 декабря в Магнитогорске, где в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного дома. В ходе спасательной операции, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 39 человек.