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56 минут назад
Липецкая вечЁрка: новый вице-губернатор, рост цен и короткая пятница
Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых у интернет-пользователей липецких новостей в понедельник, 14 января.
Сегодня липчанам было интересно узнать, кого же Игорь Артамонов назначил вице-губернатором. Врио сделал уроженца Челябинска Александра Костомарова заместителем руководителя исполнительной власти региона. Костомаров последнее время трудится руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, с 2016 до 2018 года являлся заместителем Председателя Правительства региона. Чего ждать от варяга? Липчане высказали свое мнение о назначении почти две сотни раз!
В связке политических новостей оказалось и сообщение «На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг». Сегодня это кресло занимает Юрий Божко, но сможет ли вице-губернатор усидеть в нем?
Сегодня липчане активно интересовались насущным – прогнозом по росту цен. «Рост стоимости планируют как крупные производители, так и местные поставщики. Например, «Росинка», «ЛипецкПиво», «Нестле». Они объясняют свое решение увеличением НДС, а также подорожанием ГСМ и экспортными курсами на поставку некоторых ингредиентов производства. В целом, идет речь о подорожании товаров на 5-7%, но важно уточнить — это подорожание для нас, ритейлеров, а не для покупателей».
Оживленное обсуждение вызвала новость насчет сокращения рабочего дня в пятницу. Причина позволяет: в Липецке не каждый год с размахом – концертом и салютом – празднуют юбилей области.
В связке политических новостей оказалось и сообщение «На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг». Сегодня это кресло занимает Юрий Божко, но сможет ли вице-губернатор усидеть в нем?
Сегодня липчане активно интересовались насущным – прогнозом по росту цен. «Рост стоимости планируют как крупные производители, так и местные поставщики. Например, «Росинка», «ЛипецкПиво», «Нестле». Они объясняют свое решение увеличением НДС, а также подорожанием ГСМ и экспортными курсами на поставку некоторых ингредиентов производства. В целом, идет речь о подорожании товаров на 5-7%, но важно уточнить — это подорожание для нас, ритейлеров, а не для покупателей».
Оживленное обсуждение вызвала новость насчет сокращения рабочего дня в пятницу. Причина позволяет: в Липецке не каждый год с размахом – концертом и салютом – празднуют юбилей области.
очевидец