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56 минут назад

Липецкая вечЁрка: новый вице-губернатор, рост цен и короткая пятница

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: новый вице-губернатор, рост цен и короткая пятница

Представляем вам обзор самых значимых и обсуждаемых у интернет-пользователей липецких новостей в понедельник, 14 января.

Сегодня липчанам было интересно узнать, кого же Игорь Артамонов назначил вице-губернатором. Врио сделал уроженца Челябинска Александра Костомарова заместителем руководителя исполнительной власти региона. Костомаров последнее время трудится руководителем Главного управления территориальной политики Московской области, с 2016 до 2018 года являлся заместителем Председателя Правительства региона. Чего ждать от варяга? Липчане высказали свое мнение о назначении почти две сотни раз!

В связке политических новостей оказалось и сообщение «На должность первого вице-губернатора в администрации области устроили кастинг». Сегодня это кресло занимает Юрий Божко, но сможет ли вице-губернатор усидеть в нем?

Сегодня липчане активно интересовались насущным – прогнозом по росту цен. «Рост стоимости планируют как крупные производители, так и местные поставщики. Например, «Росинка», «ЛипецкПиво», «Нестле». Они объясняют свое решение увеличением НДС, а также подорожанием ГСМ и экспортными курсами на поставку некоторых ингредиентов производства. В целом, идет речь о подорожании товаров на 5-7%, но важно уточнить — это подорожание для нас, ритейлеров, а не для покупателей».

Оживленное обсуждение вызвала новость насчет сокращения рабочего дня в пятницу. Причина позволяет: в Липецке не каждый год с размахом – концертом и салютом – празднуют юбилей области.
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#обзор #события #вечёрка

Комментарии (1)

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очевидец

12 минут назад
Сегодня Артамонов первый раз планерку проводил в наступившем году, очень важные вопросы обсуждал - как бы деньги получше израсходовать 127 лямов, которые ему греф дал на быханов сад, еще он очень сокрушался, что чиновники книги про сингапур не читают и интеллектуальную систему управления не внедряют. Объявил о новом назначении, вскользь помянул мусорную проблему, коснулся выплаты заработной платы, и рассказал, что в сбербанке он тоже не хотел книги читать, которые руководство приказывало читать, пока его лишением денежного довольствия не пуганули. Мораль этой планерки была в том, что он любит деньги, в своем кармане, а на остальное ему НАЧИХАТЬ.
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