Общество

42 минуты назад

Липчане продолжают оставлять машины возле контейнерных площадок

532
#ЭкоПром-Липецк
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Липчане продолжают оставлять машины возле контейнерных площадок

Ул. Киевская, д.41, ул. Неделина, д.7, ул. Школьная, д.24, ул. Стаханова, д.22, ул. 50 лет НЛМК, д.2в, ул. Опытная , д.18, Боевой проезд, д.47 – на минувших выходных по этим адресам припаркованный автотранспорт перегородили проезд спецтехники.

В субботу и воскресение количество заблокированных площадок резко возрастает – автовладельцы оставляют своих «железных коней», не заботясь о том, что транспорт мешает сотрудникам «ЭкоПром-Липецк» выполнять свою работу.

50 лет НЛМК 2в.jpg

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» вывозит ТКО ежедневно с 7 до 19 часов без праздников и выходных.

Автомобиль, оставленный у контейнерной площадки – причина переполненных баков, недовольства жителей и угроза санитарной безопасности.

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#ЭкоПром-Липецк
2

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