Липчане продолжают оставлять машины возле контейнерных площадок

Ул. Киевская, д.41, ул. Неделина, д.7, ул. Школьная, д.24, ул. Стаханова, д.22, ул. 50 лет НЛМК, д.2в, ул. Опытная , д.18, Боевой проезд, д.47 – на минувших выходных по этим адресам припаркованный автотранспорт перегородили проезд спецтехники.

В субботу и воскресение количество заблокированных площадок резко возрастает – автовладельцы оставляют своих «железных коней», не заботясь о том, что транспорт мешает сотрудникам «ЭкоПром-Липецк» выполнять свою работу.







Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» вывозит ТКО ежедневно с 7 до 19 часов без праздников и выходных.

Автомобиль, оставленный у контейнерной площадки – причина переполненных баков, недовольства жителей и угроза санитарной безопасности.

"PR"