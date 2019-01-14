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36 минут назад

Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

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Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Вооруженный мужчина напал на политика во время благотворительного концерта

Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице, сообщает Коммерсант со ссылкой на «Польское радио». В воскресенье, 13 января, на политика было совершено покушение во время благотворительного концерта.

Адамович получил несколько ножевых ранений, одно из них — в область сердца. Ночью он перенес пятичасовую операцию в университетском клиническом центре, а после находился в отделении интенсивной терапии.

На мэра напал вооруженный ножом мужчина, неожиданно бросившийся на сцену. Он задержан. Как ранее сообщали польские СМИ, мужчина страдает психическим расстройством.
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