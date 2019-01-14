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36 минут назад
Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Вооруженный мужчина напал на политика во время благотворительного концерта
Мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице, сообщает Коммерсант со ссылкой на «Польское радио». В воскресенье, 13 января, на политика было совершено покушение во время благотворительного концерта.
Адамович получил несколько ножевых ранений, одно из них — в область сердца. Ночью он перенес пятичасовую операцию в университетском клиническом центре, а после находился в отделении интенсивной терапии.
На мэра напал вооруженный ножом мужчина, неожиданно бросившийся на сцену. Он задержан. Как ранее сообщали польские СМИ, мужчина страдает психическим расстройством.
Адамович получил несколько ножевых ранений, одно из них — в область сердца. Ночью он перенес пятичасовую операцию в университетском клиническом центре, а после находился в отделении интенсивной терапии.
На мэра напал вооруженный ножом мужчина, неожиданно бросившийся на сцену. Он задержан. Как ранее сообщали польские СМИ, мужчина страдает психическим расстройством.