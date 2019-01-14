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40 минут назад
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото набрало более 26 млн лайков и побило мировой рекорд в соцсети
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети, сообщает РИА Новости.
Снимок был опубликован в аккаунте @world_record_egg, создатель которого прямо заявил о намерении обогнать по числу лайков предыдущего лидера — пост модели Кайли Дженнер, посвященный ее новорожденной дочери.
Как отмечают СМИ, хозяин аккаунта отказался раскрыть свою личность. В ответ на запросы изданий он представился курицей по кличке Генриетта из Великобритании.
Снимок был опубликован в аккаунте @world_record_egg, создатель которого прямо заявил о намерении обогнать по числу лайков предыдущего лидера — пост модели Кайли Дженнер, посвященный ее новорожденной дочери.
Как отмечают СМИ, хозяин аккаунта отказался раскрыть свою личность. В ответ на запросы изданий он представился курицей по кличке Генриетта из Великобритании.