В России
45 минут назад
В России могут появиться зеленые автомобильные номера
Речь идет об электрокарах
Советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речь идет об электрокарах. «Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сказал Малкин. Он отметил, что эта инициатива уже одобрена "Автонетом" и станет началом "масштабной работы по популяризации электромобилей", а также сделает экологичный транспорт узнаваемым.
Предложение о введении зеленых номеров направят для согласования в Минтранс и МВД, уточнил Малкин.
"Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе", — добавил Малкин.
По его словам, речь идет об электрокарах. «Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сказал Малкин. Он отметил, что эта инициатива уже одобрена "Автонетом" и станет началом "масштабной работы по популяризации электромобилей", а также сделает экологичный транспорт узнаваемым.
Предложение о введении зеленых номеров направят для согласования в Минтранс и МВД, уточнил Малкин.
"Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе", — добавил Малкин.