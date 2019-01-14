В России

45 минут назад

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

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В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Речь идет об электрокарах

Советник соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет об электрокарах. «Такая мера станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым», — сказал Малкин. Он отметил, что эта инициатива уже одобрена "Автонетом" и станет началом "масштабной работы по популяризации электромобилей", а также сделает экологичный транспорт узнаваемым.

Предложение о введении зеленых номеров направят для согласования в Минтранс и МВД, уточнил Малкин.

"Сейчас обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы. Введение государственных зеленых номерных знаков — первый шаг в этой работе", — добавил Малкин.
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