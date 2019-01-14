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50 минут назад
В Краснодаре адвокат избил и покусал полицейских
Завершено расследование уголовного дела против адвоката, избившего и искусавшего сотрудников полиции
В Краснодаре завершили расследование уголовного дела против адвоката, избившего и искусавшего сотрудников полиции, сообщает Ростов Газета со ссылкой на СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
"В сентябре 2018 года 41-летний обвиняемый в сети Интернет призывал к участию в несанкционированному митингу, в связи с чем полиция возбудила дело об административном нарушении", - сказано в сообщении. Стражи правопорядка составили рапорт и возбудили дело об административном правонарушении.
9 сентября прошлого года оперуполномоченные отдела уголовного розыска полиции увидели мужчину на улице Ленина. Стражи порядка, объяснили ситуацию, предъявили свои удостоверения и планировали отвезти адвоката в отдел полиции. Мужчина сел в их автомобиль, однако во время движения схватил и укусил одного из правоохранителей за руку, а второго полицейского несколько раз ударил локтем в лицо.
На адвоката завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого СКР завершил расследование, собрав достаточную доказательную базу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в ближайшее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передадут в суд.
"В сентябре 2018 года 41-летний обвиняемый в сети Интернет призывал к участию в несанкционированному митингу, в связи с чем полиция возбудила дело об административном нарушении", - сказано в сообщении. Стражи правопорядка составили рапорт и возбудили дело об административном правонарушении.
9 сентября прошлого года оперуполномоченные отдела уголовного розыска полиции увидели мужчину на улице Ленина. Стражи порядка, объяснили ситуацию, предъявили свои удостоверения и планировали отвезти адвоката в отдел полиции. Мужчина сел в их автомобиль, однако во время движения схватил и укусил одного из правоохранителей за руку, а второго полицейского несколько раз ударил локтем в лицо.
На адвоката завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Следственный отдел по Западному округу Краснодара краевого СКР завершил расследование, собрав достаточную доказательную базу. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в ближайшее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передадут в суд.