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В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

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В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента

Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице, сообщает Российская Газета со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

ЧП произошло 10 января 2019 года. По предварительной информации, учитель вмешалась в ссору двух учащихся. В результате один из них, 15-летний подросток, ударил женщину по голове. Сначала преподаватель отказалась от поездки в больницу, но потом упала в обморок. Сейчас она госпитализирована, медики оказывают ей необходимую помощь

"Педагог попала в больницу, ей поставили диагноз - "сотрясение головного мозга", - уточнили в полиции.

Сейчас с подростками, их семьями, свидетелями конфликта работает инспектор по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Комментарии (1)

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Боцман

1 минуту назад
Убей мальчонку по молодости. да успокоится старость твоя ))
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