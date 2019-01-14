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сегодня, 17:09
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга
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Правоохранительные органы проводят проверку инцидента
Правоохранительные органы Самарской области проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице, сообщает Российская Газета со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
ЧП произошло 10 января 2019 года. По предварительной информации, учитель вмешалась в ссору двух учащихся. В результате один из них, 15-летний подросток, ударил женщину по голове. Сначала преподаватель отказалась от поездки в больницу, но потом упала в обморок. Сейчас она госпитализирована, медики оказывают ей необходимую помощь
"Педагог попала в больницу, ей поставили диагноз - "сотрясение головного мозга", - уточнили в полиции.
Сейчас с подростками, их семьями, свидетелями конфликта работает инспектор по делам несовершеннолетних.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ЧП произошло 10 января 2019 года. По предварительной информации, учитель вмешалась в ссору двух учащихся. В результате один из них, 15-летний подросток, ударил женщину по голове. Сначала преподаватель отказалась от поездки в больницу, но потом упала в обморок. Сейчас она госпитализирована, медики оказывают ей необходимую помощь
"Педагог попала в больницу, ей поставили диагноз - "сотрясение головного мозга", - уточнили в полиции.
Сейчас с подростками, их семьями, свидетелями конфликта работает инспектор по делам несовершеннолетних.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
1 150
Боцман