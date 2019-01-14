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сегодня, 17:03

13 человек погибли в авиакатастрофе близ Тегерана

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13 человек погибли в авиакатастрофе близ Тегерана

Все пассажиры и члены экипажа погибли

Иранская армия в распространенном в понедельник коммюнике сообщила о гибели 13 человек в результате крушения самолета в аэропорту города Караджа, передает Интерфакс.

Самолет "Боинг 707" с грузом мяса выполнял чартерный рейс из Бишкека. Он следовал в аэропорт "Пайам" в городе Карадж, но по ошибке направился в аэропорт "Фатх" в том же городе. Самолет не смог затормозить на взлетно-посадочной полосе, после чего врезался в городские постройки и разрушился.

Ранее сообщалось об обнаружении семи тел погибших.
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