Происшествия

сегодня, 15:31

Спящий на улице липчанин стал жертвой преступления

4 1977
#грабеж
1
Спящий на улице липчанин стал жертвой преступления

У мужчины украли банковскую карту.

Октябрьский районный суд вынес приговор ранее судимому за угон жителю региона. На этот раз мужчина совершил грабеж.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено ночью 2 сентября. Подсудимый заметил спящего на земле у дома №6б по улице Папина мужчину и решил ограбить его. Он подошел к спящему липчанину и вытащил из кармана его брюк кошелек. В портмоне стоимостью 1000 рублей лежало 967 рублей и банковские карты. Еще до приговора грабитель возместил весь вред пострадавшему.

Суд признал мужчину виновным в грабеже и наказал его 360 часами обязательных работ.
4 1977
#грабеж
1

Комментарии (4)

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Animal planet

23 минуты назад
сёрфер, грабеж- это когда в присутствии потерпевшего.
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сёрфер

27 минут назад
а почему грабёж то? это же кража) грабёж это когда потерпевший тебя видел)
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123 таксист

33 минуты назад
Хорошо что в попку не поимели
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Animal planet

сегодня, 15:34
Это еще легко отделался. Могли бы и девственности лишить)))
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