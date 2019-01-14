Спящий на улице липчанин стал жертвой преступления

У мужчины украли банковскую карту.

Октябрьский районный суд вынес приговор ранее судимому за угон жителю региона. На этот раз мужчина совершил грабеж.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено ночью 2 сентября. Подсудимый заметил спящего на земле у дома №6б по улице Папина мужчину и решил ограбить его. Он подошел к спящему липчанину и вытащил из кармана его брюк кошелек. В портмоне стоимостью 1000 рублей лежало 967 рублей и банковские карты. Еще до приговора грабитель возместил весь вред пострадавшему.



Суд признал мужчину виновным в грабеже и наказал его 360 часами обязательных работ.