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38 минут назад
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Под завалами остаются четыре человека
В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Под завалами остаются четыре человека.
По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали 13. Спасатели извлекли из-под обломков живого двухлетнего ребенка и его мать. В городе ввели режим ЧС. Под завалами остаются четыре человека. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на девятом этаже в 71-й квартире. По его словам, это "совершенно точно" был взрыв бытового газа.
По информации МЧС, погиб один человек, семеро спасены, пострадали 13. Спасатели извлекли из-под обломков живого двухлетнего ребенка и его мать. В городе ввели режим ЧС. Под завалами остаются четыре человека. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что эпицентр взрыва находился на девятом этаже в 71-й квартире. По его словам, это "совершенно точно" был взрыв бытового газа.