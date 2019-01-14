Общество

38 минут назад

Липчанин с зарплатой в 45 000 рублей признан банкротом

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#банкротство
Липчанин с зарплатой в 45 000 рублей признан банкротом

Мужчина не может расплатиться с кредиторами.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жителя регионального центра с ежемесячным доходом в 43 000 — 45 000 рублей. Жителя поселка Тракторостроителей ждет реализация имущества.

31-летний мужчина, уроженец Магаданской области, сам заявил в суд о своей финансовой несостоятельности. Иск был подан в мае прошлого года. Долги мужчины перед кредиторами составляли 814 651 рубль. Вначале липчанин согласился на реструктуризацию долга, но сторонам не удалось достичь соглашения по выплатам. Теперь принято решение о реализации имущества банкрота. Заработная плата мужчины составляет 43 000 — 45 000 рублей в месяц, но он содержит двух детей, и его финансовое состояние указывает на неплатежеспособность липчанина.

Так как мужчина не может расплатиться с кредиторами за счет своих доходов, то ему придется выставить на торги свое имущество. Искать движимое и недвижимое имущество банкрота будет его арбитражный финансовый управляющий. За счет продажи активов постараются погасить долги.
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#банкротство

Комментарии (5)

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Обнищали в конец

57 секунд назад
45 тысяч это вообще ни о чем!! Это нищета . Цены растут как на дрожжах,а зарплаты всё по 45 тысяч! Это на уровне 2000года! Зато крымнаш (((
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МестныйЯ

2 минуты назад
007, зато по инфе от Огорода48, этот банкрот смогёт накопить себе на новую квартиру всего лишь за 8 лет))) Как говорится: "Начни жить с чистого листа!"
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007

18 минут назад
если он признан банкротом с зп 45 тыщ???то тогда что мы все тут делаем и как мы СУЩЕСТВУЕМ???
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нонка

26 минут назад
ХОЧУ ЗАМУЖ ЗА ЭТОГО ЛИПЕЦКОГО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА.БУДУ ОБРАЗЦОВОЙ МАТЕРЬЮ.ДВУМ ЕГО ДЕТЯЯМ
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Ретранслятор

32 минуты назад
Мне б такой заработок ((
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