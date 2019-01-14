Липчанин с зарплатой в 45 000 рублей признан банкротом

Мужчина не может расплатиться с кредиторами.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жителя регионального центра с ежемесячным доходом в 43 000 — 45 000 рублей. Жителя поселка Тракторостроителей ждет реализация имущества.



31-летний мужчина, уроженец Магаданской области, сам заявил в суд о своей финансовой несостоятельности. Иск был подан в мае прошлого года. Долги мужчины перед кредиторами составляли 814 651 рубль. Вначале липчанин согласился на реструктуризацию долга, но сторонам не удалось достичь соглашения по выплатам. Теперь принято решение о реализации имущества банкрота. Заработная плата мужчины составляет 43 000 — 45 000 рублей в месяц, но он содержит двух детей, и его финансовое состояние указывает на неплатежеспособность липчанина.



Так как мужчина не может расплатиться с кредиторами за счет своих доходов, то ему придется выставить на торги свое имущество. Искать движимое и недвижимое имущество банкрота будет его арбитражный финансовый управляющий. За счет продажи активов постараются погасить долги.