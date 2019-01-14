Наркоторговец напал на полицейских

Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о нападении на полицейских. За преступление ответил ранее судимый за наркоторговлю безработный молодой отец.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в ночь на 16 апреля 2018 года. Наряд полиции — капитан и лейтенант - прибыл к ранее судимому мужчине, чтобы проверить соблюдение административного надзора. Прибыв к дому наркоторговца — Левобережная,1б — полицейские услышали громкий шум и музыку. Ночную вечеринку закатил как раз тот мужчина. Когда капитан и лейтенант поднялись к квартире, то увидели ссору наркоторговца с соседями.



Полицейские потребовали от молодых людей прекратить нарушать общественный порядок и попытались их разнять. В ответ получили удары. Подсудимый стал хватить одного полицейского за форму, а второму нанес не менее 10 тумаков руками и ногами. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Дождавшись сотрудников ППС, правоохранители снова поднялись к подсудимому, но тот не испугался подкрепления и снова бросился на полицейских. Успел ударить одного из них ногой в голову, продолжил драться даже в патрульной машине. В итоге у одного из полицейских диагностировали множество синяков, у второго — закрытую ЧМТ.



Суд признал мужчину виновным в нападении на полицейских и приговорил его к 1,5 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.