Происшествия

сегодня, 13:56

Наркоторговец напал на полицейских

8 1115
#нападение
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Наркоторговец напал на полицейских

Мужчину отправили в колонию строгого режима.

Левобережный районный суд Липецка рассмотрел уголовное дело о нападении на полицейских. За преступление ответил ранее судимый за наркоторговлю безработный молодой отец.

Как указано в материалах суда, преступление было совершено в ночь на 16 апреля 2018 года. Наряд полиции — капитан и лейтенант - прибыл к ранее судимому мужчине, чтобы проверить соблюдение административного надзора. Прибыв к дому наркоторговца — Левобережная,1б — полицейские услышали громкий шум и музыку. Ночную вечеринку закатил как раз тот мужчина. Когда капитан и лейтенант поднялись к квартире, то увидели ссору наркоторговца с соседями.

Полицейские потребовали от молодых людей прекратить нарушать общественный порядок и попытались их разнять. В ответ получили удары. Подсудимый стал хватить одного полицейского за форму, а второму нанес не менее 10 тумаков руками и ногами. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Дождавшись сотрудников ППС, правоохранители снова поднялись к подсудимому, но тот не испугался подкрепления и снова бросился на полицейских. Успел ударить одного из них ногой в голову, продолжил драться даже в патрульной машине. В итоге у одного из полицейских диагностировали множество синяков, у второго — закрытую ЧМТ.

Суд признал мужчину виновным в нападении на полицейских и приговорил его к 1,5 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.
8 1115
#нападение
1

Комментарии (8)

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Милая Оксана

42 секунды назад
У мусоров не может быть чмт
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Леший

30 минут назад
Просто меня там не было , а то все получили бы между рог
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Как ответит Липецк

41 минуту назад
"а второму нанес не менее 10 тумаков руками и ногами ", в штатах его бы уже через 1 сек уконтрапупили !
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Мент

42 минуты назад
Менты запуганы своим начальством, СК и прокуратурой. Боятся всего- до усрачки. Начальство- козлы те ещё. Сдадут махом.
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опер

55 минут назад
Сначала ему в анус ПР-80 . потом ко мне на прием
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Сергей 13

сегодня, 14:05
"Украл,выпил,-в тюрьму!Романтика!"Быкам свобода не нужна,у каждого своё место под солнцем.
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Викторм

сегодня, 14:05
Вечно в этом гадюшнике что-то происходит...
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Подсудимый стал хватить одного полицейского

сегодня, 14:03
Ну исправьте)
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