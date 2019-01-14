Культура
сегодня, 12:28
Среди липчан будут развивать художественно-эстетическую культуру
В городе собирают «Лигу чтецов».
Театралы, чиновники, библиотекари и педагоги объединились в Липецке, чтобы повысить среди горожан уровень художественно-эстетической культуры. Вместе они запускают проект «Лига чтецов». Он призван развить или улучшить умение липчан оперировать художественным словом.
«Лига чтецов» организована в формате конкурса. Как сообщила GOROD48 Дина Кюнбергер, pr-специалист Липецкой областной научной библиотеки, турнир состоит из разных этапов, принять участие можно в любом их количестве. Первый - скорочтение. Он состоится уже 27 января.
Для участия в «Лиге чтецов» нужно приготовить любой художественный текст и прочитать его без микрофона и без музыкального сопровождения за 1 минуту. Жюри засчитывает количество прочитанных слов за 1 минуту. Каждая ошибка или запинка в чтении текста – 1 штрафной балл. По итогам выступления штрафные баллы вычитаются из общего количества слов. Победит тот, кто прочтет больше всего слов за минуту. Кроме того, «Лига чтецов» подразумевает работу с наставниками на этапе «Художественное чтение», подготовку музыкально-прозаической композиции в этапе «Мелодекламация». Отдельный рубеж — выявление самого оригинального прочтения художественного текста.
Финал-концерт состоится в мае. В конкурсе могут принять участие все желающие от 18 лет. Подать заявку на участие можно здесь.
«Лига чтецов» организована в формате конкурса. Как сообщила GOROD48 Дина Кюнбергер, pr-специалист Липецкой областной научной библиотеки, турнир состоит из разных этапов, принять участие можно в любом их количестве. Первый - скорочтение. Он состоится уже 27 января.
Для участия в «Лиге чтецов» нужно приготовить любой художественный текст и прочитать его без микрофона и без музыкального сопровождения за 1 минуту. Жюри засчитывает количество прочитанных слов за 1 минуту. Каждая ошибка или запинка в чтении текста – 1 штрафной балл. По итогам выступления штрафные баллы вычитаются из общего количества слов. Победит тот, кто прочтет больше всего слов за минуту. Кроме того, «Лига чтецов» подразумевает работу с наставниками на этапе «Художественное чтение», подготовку музыкально-прозаической композиции в этапе «Мелодекламация». Отдельный рубеж — выявление самого оригинального прочтения художественного текста.
Финал-концерт состоится в мае. В конкурсе могут принять участие все желающие от 18 лет. Подать заявку на участие можно здесь.
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