Культура

сегодня, 12:28

Среди липчан будут развивать художественно-эстетическую культуру

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#чтение #конкурс
Среди липчан будут развивать художественно-эстетическую культуру

В городе собирают «Лигу чтецов».

Театралы, чиновники, библиотекари и педагоги объединились в Липецке, чтобы повысить среди горожан уровень художественно-эстетической культуры. Вместе они запускают проект «Лига чтецов». Он призван развить или улучшить умение липчан оперировать художественным словом.

«Лига чтецов» организована в формате конкурса. Как сообщила GOROD48 Дина Кюнбергер, pr-специалист Липецкой областной научной библиотеки, турнир состоит из разных этапов, принять участие можно в любом их количестве. Первый - скорочтение. Он состоится уже 27 января.

Для участия в «Лиге чтецов» нужно приготовить любой художественный текст и прочитать его без микрофона и без музыкального сопровождения за 1 минуту. Жюри засчитывает количество прочитанных слов за 1 минуту. Каждая ошибка или запинка в чтении текста – 1 штрафной балл. По итогам выступления штрафные баллы вычитаются из общего количества слов. Победит тот, кто прочтет больше всего слов за минуту. Кроме того, «Лига чтецов» подразумевает работу с наставниками на этапе «Художественное чтение», подготовку музыкально-прозаической композиции в этапе «Мелодекламация». Отдельный рубеж — выявление самого оригинального прочтения художественного текста.

Финал-концерт состоится в мае. В конкурсе могут принять участие все желающие от 18 лет. Подать заявку на участие можно здесь.
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#чтение #конкурс

Комментарии (3)

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Путину

36 минут назад
Развивай рабочие места ,рост заработной платы , Перестань воровать И обманывать россиян , Пока ещё не поздно ,сделай остановку , Botox .
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indezit

43 минуты назад
Духовненько
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Этче?

сегодня, 12:32
Книга про мужа Королевой?
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