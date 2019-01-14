Фотоконкурс посвятили юбилею Липецкой области

К участию в творческом соревновании приглашают юных липчан.

Спортивно-туристский центр Липецкой области объявил фотоконкурс «Я эту землю Родиной зову...». Участниками творческого соревнования могут стать воспитанники учреждения — дети и подростки.



Прием работ продлится с 28 января по 25 февраля. Фотоконкурс проводится по следующим номинациям: «Природа родного края» (пейзажи Липецкой области, показывающие красоту природы края), «Культурное наследие Липецкой области» (номинация призвана обратить внимание на памятники культуры нашего края), «Липецкая область — область спортивных событий» (участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях Липецкой области). Творческое соревнование будет проходить в двух возрастных группах — 10-15 лет и 16-21 год.



Жюри оценит художественную выразительность, оригинальность идеи и композиционное решение фотографий. Лучшие работы и их авторов назовут в начале весны. Конкурс проводится для того, чтобы мотивировать подростков к творческому поиску.