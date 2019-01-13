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50 минут назад
Замену пистолету Макарова пустят в производство
Серийное производство пистолета «Удав», задуманного как замена пистолету Макарова (ПМ), начнется в 2019 году.
Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, - сообщил РИА-Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, после чего планируется организовать серию.
В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.
"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что госиспытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.
По его словам, в марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, после чего планируется организовать серию.
В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.
"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — сказал источник.
Ранее сообщалось, что госиспытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.