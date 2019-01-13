Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток. Изменения в УК предполагают до пяти лет лишения свободы за «секс не по согласию».





Как пишет издание Новости-N, пара молодых людей из Николаева решила показать абсурдность правок и составила "акт на проникновение в другого живого человека".



В этот "документ" они в шутку внесли такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Кроме того, они указали в акте, что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей.



Этот документ вызвал множество шуток у других пользователей. В комментариях многие стали придумывать, что нужно добавить в этот "документ" и как его лучше оформить, чтобы избежать уголовного преследования.



"Квитанции об оплате не хватает", — пишет пользователь "Надо же".



"Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили", — отвечает на это Biker.



"А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы", — добавляет "Вопрос".



"Какой акт? Тут надо наряд-допуск на безопасное выполнение работ составлять", — иронизирует пользователь "геморрой".



Некоторые увидели в новом законе "европейские ценности".



"Что-то недоработали этот закон. Ну, составила пара акт о согласии, а потом, в порыве страсти, случились несоответствия договору. Нужно создать контролирующий орган с выездными членами оного. Вызывают бригаду из трех человек, которая и разрешительный документ выдаст на месте, и проконтролирует, чтобы все шло согласно подписанному акту. Да и посоветовать сможет, как это делать по-европейски", — предлагает Алекс.



Других этот "документ" сподвиг на различного рода шутки.



"Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!" — шутит Serafim.



"В Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта", — добавляет Мурч.



Согласно новому законодательству, украинские правоохранительные органы теперь будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, одобренные Верховной радой еще в декабре 2017 года, вступили в силу на территории Украины с 11 января. Теперь любой человек может после сексуальных действий написать заявление, что не давал на это согласия. Новые поправки в Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев, - передает РИА-Новости Как пишет издание Новости-N, пара молодых людей из Николаева решила показать абсурдность правок и составила "акт на проникновение в другого живого человека".В этот "документ" они в шутку внесли такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Кроме того, они указали в акте, что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей.Этот документ вызвал множество шуток у других пользователей. В комментариях многие стали придумывать, что нужно добавить в этот "документ" и как его лучше оформить, чтобы избежать уголовного преследования."Квитанции об оплате не хватает", — пишет пользователь "Надо же"."Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили", — отвечает на это Biker."А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы", — добавляет "Вопрос"."Какой акт? Тут надо наряд-допуск на безопасное выполнение работ составлять", — иронизирует пользователь "геморрой".Некоторые увидели в новом законе "европейские ценности"."Что-то недоработали этот закон. Ну, составила пара акт о согласии, а потом, в порыве страсти, случились несоответствия договору. Нужно создать контролирующий орган с выездными членами оного. Вызывают бригаду из трех человек, которая и разрешительный документ выдаст на месте, и проконтролирует, чтобы все шло согласно подписанному акту. Да и посоветовать сможет, как это делать по-европейски", — предлагает Алекс.Других этот "документ" сподвиг на различного рода шутки."Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!" — шутит Serafim."В Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта", — добавляет Мурч.Согласно новому законодательству, украинские правоохранительные органы теперь будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, одобренные Верховной радой еще в декабре 2017 года, вступили в силу на территории Украины с 11 января. Теперь любой человек может после сексуальных действий написать заявление, что не давал на это согласия.