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Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

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#Украина
Украинцы высмеяли новый закон о наказании за секс без согласия

Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток. Изменения в УК предполагают до пяти лет лишения свободы за «секс не по согласию».

Новые поправки в Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев, - передает РИА-Новости.

Как пишет издание Новости-N, пара молодых людей из Николаева решила показать абсурдность правок и составила "акт на проникновение в другого живого человека".

В этот "документ" они в шутку внесли такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Кроме того, они указали в акте, что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей.

Этот документ вызвал множество шуток у других пользователей. В комментариях многие стали придумывать, что нужно добавить в этот "документ" и как его лучше оформить, чтобы избежать уголовного преследования.

"Квитанции об оплате не хватает", — пишет пользователь "Надо же".

"Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили", — отвечает на это Biker.

"А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы", — добавляет "Вопрос".

"Какой акт? Тут надо наряд-допуск на безопасное выполнение работ составлять", — иронизирует пользователь "геморрой".

Некоторые увидели в новом законе "европейские ценности".

"Что-то недоработали этот закон. Ну, составила пара акт о согласии, а потом, в порыве страсти, случились несоответствия договору. Нужно создать контролирующий орган с выездными членами оного. Вызывают бригаду из трех человек, которая и разрешительный документ выдаст на месте, и проконтролирует, чтобы все шло согласно подписанному акту. Да и посоветовать сможет, как это делать по-европейски", — предлагает Алекс.

Других этот "документ" сподвиг на различного рода шутки.

"Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!" — шутит Serafim.

"В Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта", — добавляет Мурч.

Согласно новому законодательству, украинские правоохранительные органы теперь будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, одобренные Верховной радой еще в декабре 2017 года, вступили в силу на территории Украины с 11 января. Теперь любой человек может после сексуальных действий написать заявление, что не давал на это согласия.
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#Украина

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