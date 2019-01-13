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сегодня, 11:08
Сильный взрыв в клубе в Перу попал на видео
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В Сети появились кадры взрыва в здании пляжного клуба "Лас-Пальмас" в перуанской провинции Каньете.
В Сети появились кадры взрыва в здании пляжного клуба "Лас-Пальмас" в перуанской провинции Каньете, - передает РИА-Новости.
По данным газеты El Comercio, диспетчеры экстренной службы получили сообщение об инциденте 12 января в 21:17 по местному времени (13 января в 5:17 по московскому времени).
Сообщается, что причиной ЧП стал взрыв двух газовых баллонов.
В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
По данным газеты El Comercio, диспетчеры экстренной службы получили сообщение об инциденте 12 января в 21:17 по местному времени (13 января в 5:17 по московскому времени).
Сообщается, что причиной ЧП стал взрыв двух газовых баллонов.
В результате инцидента несколько человек получили незначительные травмы.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
169