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На Украине считают опасным избрание Зеленского на пост главы государства

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#Зеленский
На Украине считают опасным избрание Зеленского на пост главы государства

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.

Избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны, если артист попадет "в руки опытных интриганов", - заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

"Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов. Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру", - сказал политолог.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что вероятность победы артиста на выборах президента недостаточно высокая.

"Те люди, которые говорят: "Я за Зеленского", - сами улыбаются. Множество из них отдает себе отчет, что это не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта", - заключил Погребинский.

Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" объявил, что намерен участвовать в выборах президента 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации, - передает РИА-Новости.
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#Зеленский

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