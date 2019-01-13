сегодня, 11:03
На Украине считают опасным избрание Зеленского на пост главы государства
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
"Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов. Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру", - сказал политолог.
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что вероятность победы артиста на выборах президента недостаточно высокая.
"Те люди, которые говорят: "Я за Зеленского", - сами улыбаются. Множество из них отдает себе отчет, что это не серьезно. Потому что человек вообще без какого-либо политического опыта", - заключил Погребинский.
Зеленский в новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала "1+1" объявил, что намерен участвовать в выборах президента 31 марта. Опросы показывают, что сейчас его рейтинг составляет около девяти процентов. В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации, - передает РИА-Новости.