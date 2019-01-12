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20 минут назад

Врачам удалось сохранить ножку младенцу из Магнитогорска

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Угроза ампутации обмороженной ноги миновала

Врачам московского НИИ неотложной детской хирургии удалось добиться улучшения состояния 10-месячного Вани из Магнитогорска. Угроза ампутации обмороженной ноги миновала. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава России, передает Российская Газета.

За минувшую неделю состояние маленького пациента было стабильным, с видимыми улучшениями. После возвращения в сознание малыш постепенно переходит на самостоятельное питание. Ваня проявляет эмоциональную активность, общается с мамой.

Напомним, десятимесячный Ваня Фокин провёл под завалами на морозе 35 часов. На момент эвакуации в Москву 1 января у младенца была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, серьёзное обморожение конечностей, нарушение функций почек, переохлаждение и обезвоживание. Обследование, проведённое уже в Москве, показало, что повреждений мозга у ребёнка нет, функция почек восстановлена.
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