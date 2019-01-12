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56 минут назад
Россию включили в десятку умнейших стран мира
Исследователи составили список 25 "самых умных государств"
Портал Vouchercloud включил Россию в десятку умнейших стран мира, передает РИА Новости.
Рейтинг был составлен с учетом числа лауреатов Нобелевской премии в каждой стране, а также среднего уровня IQ жителей и их успехов в учебе. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.
Так, Россия расположилась на шестой строке рейтинга. По числу нобелевских лауреатов она вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.
Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам соответственно. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.
Оказаться на вершине списка Японии позволили высокие показатели по всем трем критериям. Так, страна заняла пятое место по результатам успеваемости в школах и оказалась на шестой строчке по количеству нобелевских лауреатов и среднему IQ.
На втором месте Швейцария, на третьем — Китай. США получили четвертую строчку рейтинга, хотя такому результату страна обязана в первую очередь благодаря впечатляющему числу нобелевских лауреатов. Их за всю историю США было 368 человек. Замыкают пятерку Нидерланды.
Рейтинг был составлен с учетом числа лауреатов Нобелевской премии в каждой стране, а также среднего уровня IQ жителей и их успехов в учебе. Как объясняют составители рейтинга, эти данные дают представления об интеллектуальном прошлом, настоящем и будущем страны.
Так, Россия расположилась на шестой строке рейтинга. По числу нобелевских лауреатов она вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.
Первые пять строчек достались Японии, Швейцарии, Китаю, США и Нидерландам соответственно. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.
Оказаться на вершине списка Японии позволили высокие показатели по всем трем критериям. Так, страна заняла пятое место по результатам успеваемости в школах и оказалась на шестой строчке по количеству нобелевских лауреатов и среднему IQ.
На втором месте Швейцария, на третьем — Китай. США получили четвертую строчку рейтинга, хотя такому результату страна обязана в первую очередь благодаря впечатляющему числу нобелевских лауреатов. Их за всю историю США было 368 человек. Замыкают пятерку Нидерланды.