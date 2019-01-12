На пешеходном переходе сбиты женщина и ребенок

7-летний мальчик отправлен в больницу.

Сегодня около 12.30 на улице Гагарина в районе остановки общественного транспорта "Улица Титова" под колеса автомобиля "Киа" попали женщина и ребенок. Авария произошла на пешеходном переходе. Женщина не пострадала, а 7-летнего мальчика госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом носа.



Сотрудники ГИБДД проверяют показания водителя: он утверждает, что женщина с ребенком шли на красный свет светофора.