Происшествия

53 минуты назад

На пешеходном переходе сбиты женщина и ребенок

6 844
#Авария #ДТП
На пешеходном переходе сбиты женщина и ребенок

7-летний мальчик отправлен в больницу.

Сегодня около 12.30 на улице Гагарина в районе остановки общественного транспорта "Улица Титова" под колеса автомобиля "Киа" попали женщина и ребенок. Авария произошла на пешеходном переходе. Женщина не пострадала, а 7-летнего мальчика госпитализировали с ушибами и подозрением на перелом носа.

Сотрудники ГИБДД проверяют показания водителя: он утверждает, что женщина с ребенком шли на красный свет светофора.
6 844
#Авария #ДТП

Комментарии (6)

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Мотя

25 минут назад
На светофорах нужно ставить сигнализацию, чтобы пищало! Народ тупой, идет на красный как зомби! Сегодня на перекрестке Папина-Доватора ехали с мужем. У нас зеленый, мы пошли направо, и откуда ни возьмись из-за сугроба бабка пехом на красный! Мы по тормозам, а нам чуть в задницу не въехала другая машина. Народ- зомби, идет на красный! Вот журналисты ненаглядного Города48, постойте на любом перекрестке и всегда кто-нибудь, да попрет на красный
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Скоро бардак

28 минут назад
Все гайцы за штат выведены, у них обрезание численности. В стране где "полный порядок" на дорогах и высокая ответственность у водителей - они не нужны!
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freid

28 минут назад
"Улица Татова" это где?)))))))))))))
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Липчанин

33 минуты назад
у нас гайцов сократили что ли ????что-то гонщиков прям развелось!!!
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Где

35 минут назад
Улица ТАтова?
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Виктор

37 минут назад
Где остановка, там нету светофора вроде
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