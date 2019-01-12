В России
сегодня, 15:14
Найден россиянин, пропавший в Эквадоре 9 лет назад
Российское посольство в Кито связалось с родителями мужчины, проживающими в Санкт-Петербурге
Россиянин Максим Бахарев девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, а теперь вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на патронажную службу столичного муниципалитета Сан-Хосе.
Данная служба реализует программу "Жители улиц", которая помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Благодаря усилиям властей Кито и российского консульства Бахарев вылетел на родину 22 декабря, в аэропорту его ждали родители.
На следующий день его родители выслали по электронной почте благодарность патронажной службе за возвращение сына и прислали фото, где они вместе стоят на улицах Петербурга.
12 декабря Бахарев отпраздновал свое 35-летие с сотрудниками патронажной службы, именно тогда российский консул Андрей Алексеев сообщил россиянину, что он возвращается домой. Патронажная служба не уточняет, как Бахарев оказался в Эквадоре, почему жил на улице и как его нашли родные.
В свою очередь, посольство России в Эквадоре сообщило, что Бахарев приехал в страну около восьми лет назад. "Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.
Вскоре мужчина остался без средств к существованию и оказался на улице, а затем попал в поле зрения эквадорской соцслужбы. "Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он гражданин России", — рассказал Щедрин.
После этого посольство связалось с родителями Бахарева и выяснило, что он пропал без вести восемь лет назад. "Начался процесс возвращения его на родину, занявший определенное время. В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", — сказал пресс-секретарь.
Данная служба реализует программу "Жители улиц", которая помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации. Благодаря усилиям властей Кито и российского консульства Бахарев вылетел на родину 22 декабря, в аэропорту его ждали родители.
На следующий день его родители выслали по электронной почте благодарность патронажной службе за возвращение сына и прислали фото, где они вместе стоят на улицах Петербурга.
12 декабря Бахарев отпраздновал свое 35-летие с сотрудниками патронажной службы, именно тогда российский консул Андрей Алексеев сообщил россиянину, что он возвращается домой. Патронажная служба не уточняет, как Бахарев оказался в Эквадоре, почему жил на улице и как его нашли родные.
В свою очередь, посольство России в Эквадоре сообщило, что Бахарев приехал в страну около восьми лет назад. "Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности в плане психического расстройства", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.
Вскоре мужчина остался без средств к существованию и оказался на улице, а затем попал в поле зрения эквадорской соцслужбы. "Ему оказали помощь и выяснили, что он из России, обратились в консульство, консул сделал запрос по паспорту, после чего и подтвердилось, что он гражданин России", — рассказал Щедрин.
После этого посольство связалось с родителями Бахарева и выяснило, что он пропал без вести восемь лет назад. "Начался процесс возвращения его на родину, занявший определенное время. В виду проблем со здоровьем не сразу удалось его отправить в Россию, получилось договориться только с авиакомпанией Lufthansa. И он успешно добрался до Санкт-Петербурга, что подтвердили его родители", — сказал пресс-секретарь.