В Минстрое РФ обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания

Разделение дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, на два здания, соответствует его конструкции. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.





Ранее по итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение.



"Если смотреть на температурный шов (зазор между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение - прим. ТАСС), то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание - два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы не в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап - это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией", - сказал Волков.



Замминистра отметил, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. "Везде установлены щелемеры, ведется постоянное визуальное обследование и тахеометрическое наблюдение, смотрим пространственное положение дома, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания. После завершение демонтажа будет проведено комплексное обследование", - добавил замминистра.



По его словам, демонтаж будет проводится максимально аккуратно. "В некоторых местах будет использована так называемая поэлементная разборка", - добавил он.



Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. Поисково- спасательная операция длилась четыре дня. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа, - передает Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания. Об этом сообщил журналистам заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.Ранее по итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания. Всего в доме, построенном в 1973 году, было 12 подъездов. Жители уцелевших квартир переживают за состояние здания и собирают подписи за полное расселение."Если смотреть на температурный шов (зазор между отдельными частями конструкций сооружения, допускающий их взаимное перемещение - прим. ТАСС), то видно, что это фактически две стены, которые примыкают друг к другу. По сути, это здание - два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло. Задача подрядчика аккуратно демонтировать плиты, таким образом, чтобы не в коем случае не повредить шестой подъезд, после этого все равно нужны будут реконструктивные мероприятия. Следующий этап - это проект утепления стены и защита этой стены той или иной фасадной конструкцией", - сказал Волков.Замминистра отметил, что во время демонтажа будет вестись непрерывный мониторинг состояния несущих конструкций дома. "Везде установлены щелемеры, ведется постоянное визуальное обследование и тахеометрическое наблюдение, смотрим пространственное положение дома, чтобы нигде не было никаких подвижек существующих частей здания. После завершение демонтажа будет проведено комплексное обследование", - добавил замминистра.По его словам, демонтаж будет проводится максимально аккуратно. "В некоторых местах будет использована так называемая поэлементная разборка", - добавил он.Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, в результате трагедии погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. Поисково- спасательная операция длилась четыре дня. По предварительной версии, в здании произошел взрыв бытового газа, - передает ТАСС