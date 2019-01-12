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33 минуты назад

Дочь Трампа претендует на пост главы Всемирного банка

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#Иванка Трамп
Дочь Трампа претендует на пост главы Всемирного банка

Кандидатура дочери президента США Дональда Трампа была выдвинута на пост главы Всемирного банка. Это должность станет вакантной первого февраля - нынешний глава финансовой организации Джим Ён Ким уйдет в отставку.

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка, - сообщила 11 января Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин, - пишут "Известия".

Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.

По словам источника агентства «РИА Новости», в банке названные кандидатуры назвали «жуткими». Кроме того, сотрудники сообщили о возможном назначении на пост главы мужа Иванки Трамп — Джареда Кушнера.

Президентом Всемирного банка традиционно избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.

В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет сделать своего зятя главой аппарата Белого дома.
90
#Иванка Трамп

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