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Дочь Трампа претендует на пост главы Всемирного банка
Кандидатура дочери президента США Дональда Трампа была выдвинута на пост главы Всемирного банка. Это должность станет вакантной первого февраля - нынешний глава финансовой организации Джим Ён Ким уйдет в отставку.
Нынешний глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку с 1 февраля, несмотря на то, что срок его полномочий заканчивается только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.
Среди кандидатов на его пост называются Никки Хейли, Иванка Трамп, замминистра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин, - пишут "Известия".
Первое время обязанности главы Всемирного банка будет исполнять директор Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.
По словам источника агентства «РИА Новости», в банке названные кандидатуры назвали «жуткими». Кроме того, сотрудники сообщили о возможном назначении на пост главы мужа Иванки Трамп — Джареда Кушнера.
Президентом Всемирного банка традиционно избирается гражданин США, так как Штаты являются крупнейшим акционером банка.
В декабре сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет сделать своего зятя главой аппарата Белого дома.