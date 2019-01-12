Общество

сегодня, 10:08

Новогодняя иллюминация в Липецке будет работать до конца января

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#иллюминация
Новогодняя иллюминация в Липецке будет работать до конца января

Праздничную иллюминацию в Липецке прежде традиционно отключали  15 января. 

Однако в этом году она будет работать до конца месяца, соответственно дольше обычного жители областного центра смогут любоваться световыми арт-объектами и нарядными новогодними елками. Такое решение принял глава города Сергей Иванов.

Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, идея навеяна самой нынешней зимой. Яркие краски светового оформления города подчеркнут красоту заснеженных улиц и продлят праздничное   настроение липчанам.  


 


3 378
#иллюминация

Комментарии (3)

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Батя

14 минут назад
Пусть сияет рабы отработают.
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Алкан с пятнадцатого

36 минут назад
И выходные продлите!
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Правильно

38 минут назад
а включать иллюминацию надо 15 декабря. У нас почему-то затягивают с этим
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