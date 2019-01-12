Новогодняя иллюминация в Липецке будет работать до конца января

Праздничную иллюминацию в Липецке прежде традиционно отключали 15 января.

Однако в этом году она будет работать до конца месяца, соответственно дольше обычного жители областного центра смогут любоваться световыми арт-объектами и нарядными новогодними елками. Такое решение принял глава города Сергей Иванов.



Как сообщил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин, идея навеяна самой нынешней зимой. Яркие краски светового оформления города подчеркнут красоту заснеженных улиц и продлят праздничное настроение липчанам.