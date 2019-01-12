А знаете ли вы, что наши предки колядовали со «светильником Джека»?

Тыква с горящими глазами появилась в Черноземье задолго до того, как в России узнали о Хэллоуине.

В 2019 году Святки начинаются 6 января, в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды, и заканчиваются 18 января, в Крещенский сочельник, после освящения крещенской воды.

В эти дни принято колядовать, петь рождественские, крещенские песни и отмечать Новый год по старому стилю (старый новый год). До наших дней Колядки сохранились далеко не везде и колядуют везде по-разному, где-то распевают народные песни, наряжаюсь кто-во что горазд, стучатся в дома соседей, и за свои фольклорные выступления получают сладости или пригоршни мелочи.

В XIX-XX веках, а может быть и раньше в нынешнем Центральном Черноземье одним из атрибутов колядок была тыква с вырезанным на ней лицом. В нее вставляли горящую свечу и «пугали» соседей. Да, да, это на западе такую тыкву называют светильником Джека – атрибутом празднования Дня всех святых, или Хэллоуина. Светильник Джека также появился в обиходе отмечающих Хэллоуин XIX-XX веке.

Но «светильник Джека» имелся и в колядочном арсенале жителей центральной России. Мы приведем примеры из колядочных обрядов областей и губерний, соседних в Липецкой областью, а значит, этот обряд мог быть «в ходу» и во многих наших селениях.

В научном альманахе «Традиционная культура» собраны свидетельства использования русского аналога «Светильника Джека» во многих областях России, в том числе Рязанской и Воронежской областях.

Так задокументировано свидетельство жителя села Чесменка Бобровского района Воронежской области, как во время Колядок пугали прохожих: «У тыквы вырезали глаза, нос, рот, а в рот ставили горящую свечу.

В Рязанской области, также «потрошили» тыкву, вырезали глаза, нос, рот, вставляли внутрь горящую свечу, и такую «страшилку ставили на окно соседям. «Увидев светящееся страшилище, ребятня в ужасе бежала от окна и с криками пряталась на печи…».





В Шацком районе той же Рязанской области сохранились воспоминания местной жительницы: «Тыкву-то зимою испарють её, вычистють её, она поджарится. Ой! На голову наденуть: «Во, говорять, тыква идёть. Вон она! Это в святки».

Свои аналоги «светильника Джека» делали на Святки и, кстати, на Масленицу, во многих областях России и Украины. Исследователи также обнаружили, что тыква с вырезанными глазами, носом и ртом, и свечей или фонариков внутри пользовались популярностью и в советское время. В пионерских лагерях. Так пионеры по ночам пугали друг друга.

Так, что ратующим за чистоту славянских обрядов и поборникам избавления их от «тлетворного влияния Запада», можно спать спокойно. Параллельно западным обрядам и забавам всегда существовали похожие свои. У народов примерно одинаково работает фантазия, и подручные средства – одни и те же.