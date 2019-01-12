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В Липецкой области ¾ больничных выдали в электронном виде

5 281
#больничный лист
В Липецкой области ¾ больничных выдали в электронном виде

175 тыс. электронных больничных оформлены в Липецкой области с 1 июля 2017 года, когда в регионе стала действовать программа по выдаче электронных листков нетрудоспособности.

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов Липецкая область вошла в пятерку лидеров с показателем 73,76%, сообщает Фонд социального страхования РФ. Так, на данный момент общее количество выданных электронных больничных листов в стране составляет более 5 млн. штук. Из них на первом месте по количеству уже выданных электронных больничных находится Республика Татарстан (360,4 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (345,9 тыс. шт.), на третьем месте – Кемеровская область (252,8 тыс. шт.). В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Белгородская область – 99,15 %, затем идут Республика Мордовия – 83,89 %, Чеченская Республика – 79,04 % и Липецкая область – 73,76%. 

Электронные больничные листы выдают уже свыше 7 тыс. медицинских организаций (более 58 % от общего количества по России). В Липецкой области на конец 2018 года из 92 медицинских организаций, имеющих право на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, к работе с больничными нового формата подключились 58 медицинских организаций, 10 из которых являются негосударственными.

5 281
#больничный лист

Комментарии (5)

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Распустились

27 минут назад
Вместо больничных введут налог на болезни. Заболел - штраф, умер - конфискация имущества. А то ишь, моду взяли болеть! Работать надо до самой смерти и не нагружать бюджет разными выплатами.
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Рано обрадовались

31 минуту назад
Больничные скоро отменят. Выдавать будет нечего.
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Радость великая

33 минуты назад
И в чем тут радость, я не могу понять? Если бы снижалось количество заболевших, было бы понятно. Но чему радоваться в данном случае? Смертность превышает рождаемость, количество заболевших увеличивается, дефицит медицинских сестер и врачей растет, качество медпомощи ухудшается, цены на лекарства растут... А они счастливы, что больничные выдают в электронном виде. Дебилы!
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Врач

39 минут назад
Нас заставляют их выдавать. А пациентов заставляют их брать Иначе не было бы ни одного. Фигня это!
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Эльтернативная энергетика

43 минуты назад
А если конец "света" настанет, то 73,76 % станут здоровыми как быки.
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