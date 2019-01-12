В Липецкой области ¾ больничных выдали в электронном виде

175 тыс. электронных больничных оформлены в Липецкой области с 1 июля 2017 года, когда в регионе стала действовать программа по выдаче электронных листков нетрудоспособности.

В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов Липецкая область вошла в пятерку лидеров с показателем 73,76%, сообщает Фонд социального страхования РФ. Так, на данный момент общее количество выданных электронных больничных листов в стране составляет более 5 млн. штук. Из них на первом месте по количеству уже выданных электронных больничных находится Республика Татарстан (360,4 тыс. шт.), на втором месте – Белгородская область (345,9 тыс. шт.), на третьем месте – Кемеровская область (252,8 тыс. шт.). В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидирует Белгородская область – 99,15 %, затем идут Республика Мордовия – 83,89 %, Чеченская Республика – 79,04 % и Липецкая область – 73,76%.

Электронные больничные листы выдают уже свыше 7 тыс. медицинских организаций (более 58 % от общего количества по России). В Липецкой области на конец 2018 года из 92 медицинских организаций, имеющих право на проведение экспертизы временной нетрудоспособности, к работе с больничными нового формата подключились 58 медицинских организаций, 10 из которых являются негосударственными.